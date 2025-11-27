17歲少女玩交友軟體XO遇陷阱 東區百貨見面前被勒索5萬保證金

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市17歲楊姓少女日前透過交友軟體「XO」結識一名男子，兩人上週末相約在東區某百貨公司見面時，對方竟當場變臉，藉口稱見面前需繳交新台幣5萬元「安全保證金」，更自稱有幫派背景，恐嚇少女若不配合就「當心自身安全」。楊姓少女心生畏懼，緊急向百貨公司求助。大安分局敦化南路派出所獲報後立即趕到現場，成功阻止這起詐騙案，並將少女平安交由父母親帶回。

大安分局表示，日前接獲47歲的楊姓男子報案，稱女兒疑似遭遇詐騙，急需警方協助。員警趕赴查處，經了解，被害人楊女在交友軟體「XO」上結識一名陳姓男子，兩人相談甚歡後，相約見面。

不料，雙方碰面前，陳男即要求楊女先向他們的「公司經理」繳交鉅額保證金5萬元，並宣稱自己是幫派分子，若不繳錢恐怕難保證少女的安全，還以「只給你30分鐘」等言語催促少女繳錢，企圖以恐嚇方式騙取財物。楊女感到害怕，立即向該百貨公司VIP室服務人員求助，服務人員隨即通知少女的父母即警方。

警方到場後，向楊女詳細說明常見的交友詐騙手法，並提醒她切勿聽信不明人士要求，應保障自身安全與權益。最後由警方協助聯繫父母親接回，楊女得以平安返家。

大安分局呼籲，倘若遇到疑似詐騙情形，如不明指示匯款、交付費用等要求，當下務必保持冷靜，並可立即撥打110向警方或165反詐騙專線查證，避免遭受不法侵害。警方將持續強力打擊詐騙犯罪，守護民眾人身及財產安全。

