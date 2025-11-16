17歲少女疑「當普丁情婦」！多次進出官邸 拿4千萬豪宅當分手費

普丁被傳出與一名17歲少女有不正當關係。圖／翻攝自KremlinRussia X、太陽報

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）據傳有多名情婦，近日有外媒報導，有一名17歲的少女經常秘密出入普丁的住所，而且在兩人分手後，這名少女還獲得價值100萬英鎊（換算約新台幣4000萬元）的豪宅當分手禮。

外媒報導指出，俄羅斯總統普丁與前妻於1983年結婚、2008年分居，最後在2013年宣布離婚。但外界謠傳普丁有多名情婦，最著名的就是體操運動員卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。但近日有消息指出，普丁疑似跟一名17歲的少女卡爾切娃（Alisa Kharcheva）有染，據傳卡爾切娃在2010年、2011年間多次進入普丁的官邸。而且在雙方分手後，卡爾切娃獲贈一套價值百萬英鎊的公寓作為獎勵，送她這間公寓的男子是普丁的親信，這名親信也曾為普丁的女兒提供公寓。

另外，卡爾切娃的父親曾是冰球隊員，後來被普丁的宣傳公司聘用，每個月可以拿到1千英鎊的薪水（換算約新台幣4萬元）。消息指出，卡爾切娃曾經出現在由政治青年運動組織製作的年曆當中，當這份年曆送普丁手中，他就欽點了卡爾切娃，並由助手去聯絡卡爾切娃，此後，她每兩週都會出入普丁的官邸一次。

事實上，普丁跟卡爾切娃的地下情早就已經謠傳許久，但卡爾切娃從未出言證實，在面對媒體時卡爾切娃的回答都顯得模稜兩可，但她也曾透露，普丁喜歡她的照片，個人網站還出現過跟普丁的合影，並稱普丁為「了不起的男人」。

不過，普丁情人的身分也讓卡爾切娃的人生發生巨變，她被安排到俄羅斯頂尖高等教育機構，莫斯科國際關係學院（MGIMO）就讀，這所學校長期培養外交官、情報人員，通常有資格就讀的不是家境富裕，就是成績頂尖的學生。如今卡爾切娃已經結婚，並經營一家連鎖高端日曬的工作室。



