17歲少女籌錢10萬賠償被害人 竟瞞家人下海接客還被層層播削

記者洪正達／高雄報導

少女為了籌出10萬賠償詐騙被害人不敢跟家人講，下海接客還被層層剝削。 （示意圖，與本案無關／翻攝畫面）

高雄一名17歲少女2023年間因求職受騙交出提款卡成爲詐團洗錢帳戶，因此需賠償被害人10萬元，沒想到陳姓白牌車運將假借幫助名義，將少女騙到SPA店下海籌錢，一天接客僅有15000元還被淫媒及負責人剝削，案經橋頭地院審理後，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，判處按摩店負責人、白牌車司機、淫媒等4人3年10個月到4年不等的刑期，部分被告上訴後遭駁回。

判決指出，少女2023年求職期間遭誘騙交出金融卡，從此淪為洗錢帳號，後來更成為被害人求償對象，但少女不願跟家人求救，反而想自己工作賠償被害人10萬元，沒想到上網求助期間被陳姓白牌車運將誘騙，對方謊稱可以幫忙找工作。

廣告 廣告

後來陳男將飲料店打工中的少女騙出後，最後將她載往一間按摩店，再對少女表示按摩店無法借給未成年人，要錢就要下海賣淫，一開始林姓負責人還假意表示不讓少女上班，但少女仍急著籌錢。

於是在2023年4月18日當天，被淫媒連哄帶諞以10000元奪走她的初夜後，又被按摩店負責人林男以4000元代價騙上床，最後就被帶著四住處接客，一天與4男接客後進帳15000元被多次抽成，最後少女心有不甘報警抓人，案經橋頭地院審理後，陳姓淫媒未上訴定讞，按摩店負責人林男、陳姓白牌車司機不服上訴仍遭駁回，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

離奇車禍！屏東7旬嬤騎車失控「土地公廟撞歪」當場遭夾困慘死

事發1年半一場空…暴躁男感情糾紛潑漆引火 無辜婦求償千萬僅獲賠96萬

救援畫面曝光！高雄情侶「卡峭壁受困」警消直衝柴山驚險吊掛

性侵惡魔何建忠「宇宙級諷刺」染指少女隔月論文口試 談的是社會安全網

