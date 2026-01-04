17歲少女籌錢10萬賠償被害人 竟瞞家人下海接客還被層層播削
記者洪正達／高雄報導
高雄一名17歲少女2023年間因求職受騙交出提款卡成爲詐團洗錢帳戶，因此需賠償被害人10萬元，沒想到陳姓白牌車運將假借幫助名義，將少女騙到SPA店下海籌錢，一天接客僅有15000元還被淫媒及負責人剝削，案經橋頭地院審理後，依涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，判處按摩店負責人、白牌車司機、淫媒等4人3年10個月到4年不等的刑期，部分被告上訴後遭駁回。
判決指出，少女2023年求職期間遭誘騙交出金融卡，從此淪為洗錢帳號，後來更成為被害人求償對象，但少女不願跟家人求救，反而想自己工作賠償被害人10萬元，沒想到上網求助期間被陳姓白牌車運將誘騙，對方謊稱可以幫忙找工作。
後來陳男將飲料店打工中的少女騙出後，最後將她載往一間按摩店，再對少女表示按摩店無法借給未成年人，要錢就要下海賣淫，一開始林姓負責人還假意表示不讓少女上班，但少女仍急著籌錢。
於是在2023年4月18日當天，被淫媒連哄帶諞以10000元奪走她的初夜後，又被按摩店負責人林男以4000元代價騙上床，最後就被帶著四住處接客，一天與4男接客後進帳15000元被多次抽成，最後少女心有不甘報警抓人，案經橋頭地院審理後，陳姓淫媒未上訴定讞，按摩店負責人林男、陳姓白牌車司機不服上訴仍遭駁回，可上訴。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
不良行為，請勿模仿！
