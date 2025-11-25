17歲少女遭前任闖屋刺殺！母也遭砍重傷 8歲弟倖免於難全靠「這招」

英國一名17歲少女威廉絲遭前男友闖屋刺殺，母親為了保護她也遭砍重傷。示意圖／取自photoAC

英國南威爾斯（South Wales）11月13日清晨發生一起震驚社區的兇殺案，一名17歲少女威廉絲（Lainie Williams）在家中臥室遭男子持刀闖入攻擊，最終傷重不治。其38歲母親史蒂芬斯（Rhian Stephens）在試圖保護女兒時也遭刺傷，所幸緊急送醫後已恢復出院；而8歲弟弟因及時躲到床底下，成功倖免於難。

綜合外媒報導，事發當天早上7時許，威廉絲正在床上休息，突然遭到持刀闖入的男子刺傷，她曾奮力反抗但無法脫身，尖叫聲驚動了睡在隔壁房間的8歲弟弟，她的母親史蒂芬斯聽見異狀也立刻趕往臥室，試圖保護女兒，並要兒子快躲到床底，但自己也因此遭到攻擊，身受重傷。

鄰居聽見騷動後報警，警方趕抵時發現兩人倒臥血泊，17歲少女當場死亡，母親立即送醫救治，目前傷勢穩定並已出院，弟弟則因「藏身床底」逃過死劫。

警方隨後逮捕一名18歲男子卡梅隆（Cameron Cheng），初步研判他與死者曾有短暫交往。警方以「謀殺」、「企圖謀殺」以及「持刀械於公共場所」罪名起訴，該案於17日開庭審理，法官法靈頓（Christine Farrington）表示案情重大，將移送至刑事法庭審判，疑犯不得保釋、需還押候審。

對於這起悲劇，威廉絲的祖父悲痛指出，嫌犯疑似等到史蒂芬斯的男友出門、家中僅剩母女與弟弟時行兇，8歲男童更親眼目睹姐姐遭刺身亡。此事震驚當地居民，許多親友與鄰里紛紛在社群平台留言悼念，表示「這個原本前途光明的女孩，就這樣被奪去生命，令人心碎。」



