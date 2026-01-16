17歲少年亂約砲！GG流膿紅腫染2性病 看診急問「何時開機」醫師傻眼

記者潘靚緯／台中報導

泌尿科醫師近來收治2名青少年，因生殖器流膿、紅腫，經檢查罹患梅毒，其中一人甚至同時感染淋病。（圖／大甲李綜合提供）

台中李綜合醫院泌尿科門診，近來連續收治兩位男高中生，均因生殖器出現流膿、紅腫、角質化等症狀就醫，一檢查竟罹患性病梅毒，其中一人甚至同時感染淋病。更讓醫師傻眼的是，兩人還在治療期間，卻不約而同急著詢問「何時才能再有性行為」，安全性行為的觀念偏差讓醫師搖頭，醫師提醒寒假即將到來，應避免危險性行為，不要玩過頭，賠上自身健康。

16歲青少年因生殖器有白色分泌物，否認有性行為，抽血檢驗梅毒指數竟破萬。（圖／大甲李綜合提供）

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲的青少年在母親的陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，時間持續兩個禮拜，進一步追問是否有性行為，患者皆否認，不願意坦承，不過從症狀研判，感染至少已一段時間，而且是透過性行為傳染，抽血檢驗性病，梅毒指數竟破萬，是非常高的陽性數值。

廣告 廣告

另一名17歲青少年就診時，同樣表示生殖器有分泌物，症狀已經持續好幾個禮拜，醫師詢問有無危險性行為，患者異常的鎮定，似乎已做好心理準備，向醫師吐露性行為的對象與過程，經過檢查，發現患者不只感染梅毒、還有淋病。

黃品叡醫師透露，其中一名染上性病的青少年坦承，已無法聯繫上發生性關係的伴侶。由於性觀念開放、交友軟體盛行、性觀念教育不足，讓性行為年齡下降，導致染性病逐漸年輕化，他經常在青少年、大學生最愛的社群媒體上討論開放性關係，性觀念開放程度讓他咋舌。

根據疾管署統計，15至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯。黃品叡醫師表示，兩名青少年對於安全性觀念相當薄弱，就診時皆詢問，「我何時可以再進行性行為。」他趁機給安全性教育觀念，提醒一定要做好安全措施，除了要戴保險套、固定性伴侶外，也告知性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。

黃品叡醫師表示，兩名青少年患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善，他建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲。如今寒假即將到來，年輕人網約、約炮的機率增加，呼籲一定要避免危險性行為，同時與性伴侶坦承溝通，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。

更多三立新聞網報導

購物吃大餐「公帑全買單」！南投前消保官翻供不認恐潛逃 遭限制出境

台中11歲女童離奇猝死今解剖 高大成曝「叫一聲」原因：恐為心肌炎

80歲翁推「亡妻」坐輪椅闖關搭機疑運屍 航警攔查一摸嚇壞：全身已冰冷

邪教「借竅驅魔」亂棒打死女信徒 2審大逆轉！6幹部無罪改判7年徒刑

