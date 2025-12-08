17歲少年感冒後「雙腳發紫」！不放心醫師診斷問ChatGPT揪出「這罕病」

17歲少年感冒後「雙腳發紫」，ChatGPT揪出「這罕病」。圖／翻攝自《太陽報》

英國一名17歲少年伊爾斯 (Kahlan Eales) 感冒後身體狀況急轉直下，行動變得困難、雙腳開始發紫，醫師建議他注意保暖，不過他認為病情並不單純，詢問ChatGPT後，竟精準指出為「格林-巴利症候群」，醫師見狀也改口稱「你是對的」。

根據英國《太陽報》報導，伊爾斯在感冒久久未好，身體狀況也逐漸變差，雙腳開始發紫，被當地醫院診斷為「雷諾氏症」(Raynaud's disease)。

醫師解釋，此症候群為一種血液循環系統疾病，在天冷或有情緒壓力時，手指或腳趾會感到冰冷、麻木，因此建議伊爾斯戴上手套保暖。

然而，伊爾斯認為自己的病情似乎更嚴重，搭公車回家路上將自己的狀一一列下並詢問ChatGPT，不料結果讓他大吃一驚。

「格林-巴利症候群」是什麼？嚴重恐導致四肢致命癱瘓

伊爾斯表示，ChatGPT經一番整理後，得出自己罹患的應該是「格林-巴利症候群」（Guillain- Barre Syndrome），這類疾病又稱為「急性發炎性脫髓鞘多神經根神經病變」，是一種免疫系統攻擊神經的疾病，每10萬人中僅有0.34~1.34人罹患此病。

「格林-巴利症候群」初期大多為四肢無力、手足刺痛或輕微感覺異常，伴隨深部肌腱反射減低或消失，隨後可能導致肌肉的無力，如行走困難，嚴重可能導致四肢癱瘓、吞嚥或呼吸困難。

ChatGPT好神？讓醫師改口：你是對的

伊爾斯得知後與母親一起到急診室，希望能再次確認病情，醫師竟同意ChatGPT診斷結果，隨即將他轉往布里斯托皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）接受血漿置換術，目前已轉至格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital），預計幾天內就可以出院。

面對如此荒唐的轉折，伊爾斯也氣憤表示，自己看完診後症狀卻越來越嚴重，經過AI (人工智慧)檢測後發現罹患罕病，而醫師竟也同意ChatGPT的結果，驚呼「當醫院說『你是對的』時，我簡直不敢相信」。

他也坦言，此事件不會影響自己對英國國民保健署（National Health Service，NHS）的信任，不過當地醫師的看診品質，確實讓他大失所望。



