17歲少年抓退貨漏洞！爽賺1800萬全拿去玩

上海市奉賢區人民檢察院日前公開一起震驚社會的未成年電商詐騙案。2024年3月，中國某化妝品公司向警方報案，表示線上官方平台遭遇大規模惡意虛假退貨，損失慘重。警方接獲報案後立即展開調查，最終鎖定年僅17歲的呂姓少年為主要嫌疑人，並將其逮捕歸案。

根據調查顯示，呂姓少年在一次網購退貨過程中，偶然發現該化妝品電商平台存在重大審核漏洞。他發現只要在平台上傳虛假的物流單號，即可在不實際退還商品的情況下，成功申請退款並獲得全額退費。掌握這項漏洞後，呂姓少年開始有計畫地實施詐騙行為。

為擴大不法獲利，呂姓少年不僅使用自己的帳號，還動用親友帳號，甚至以付費方式向他人租借帳號，大量下單高級保養品套組。透過這種方式，他前後共操作11900多筆虛假退貨訂單，涉案商品總價值高達476萬人民幣，約合新台幣2145萬元。

呂姓少年在騙取平台退款後，將這些高級保養品以低於市價的價格，在二手交易平台上轉售變現，從中獲利401萬人民幣，約合新台幣1807萬元。令人驚訝的是，這筆鉅額贓款並未用於學業或家庭支出，而是全數揮霍在個人享樂上，包括購買最新款手機、名牌衣物、頻繁請朋友唱歌吃飯等日常娛樂開銷。

上海市奉賢區人民檢察院對呂姓少年提起公訴。在審查起訴階段，檢方積極引導呂姓少年認識錯誤並真誠悔改。呂姓少年到案後坦承犯行，表示願意認罪認罰，並與家人商議退賠事宜。其家屬也主動協助退賠200多萬元人民幣，展現悔改誠意。

法院審理後認為，呂姓少年的行為已構成詐騙罪，且涉案金額遠超過「數額特別巨大」的認定標準，依法原本可判處10年以上有期徒刑。然而，考量其犯案時尚未成年，且有坦白認罪、主動退賠等從輕情節，法院依法予以減輕處罰，最終判處有期徒刑6年。

判決結果在網路上引發熱烈討論。許多網友感嘆少年聰明才智用錯地方，年紀輕輕便誤入歧途，令人惋惜。部分民眾質疑刑期過輕，認為涉案金額如此龐大，6年刑期恐難以形成足夠的警惕效果。不過，法律界人士指出，該判決已在依法嚴懲與未成年人保護之間取得適當平衡，符合法律規定。

此案也引發對電商平台責任的討論。有網友認為，平台存在如此明顯的審核漏洞，應對損失負起部分責任。專家表示，此案為電商平台的風險控制系統敲響警鐘，提醒業者必須加強系統安全性，完善退貨機制的審核流程，避免類似事件再次發生。

