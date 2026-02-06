17歲少年狂轟茶行21槍！江湖「代罪羔羊」潛規則曝光

台中市太平區中山路三段「太平茶行」5日突然傳出密集槍響，17歲李姓少年持改造突擊步槍對著茶行大門與落地窗瘋狂掃射。根據現場勘查，大門、4片落地窗玻璃全數粉碎，留下21處明顯彈孔，子彈威力之大連金屬窗框都留下彈痕。

目擊民眾表示，少年駕駛白色休旅車抵達現場，刻意避開監視器後步行至茶行，掏出外觀類似M1突擊步槍的改造長槍狂轟。「第一個彈夾甩在地上，然後又換另外一個彈夾，那個聲音比炮還大聲」，目擊者如此描述當時情況。

案發約2小時後，中午12時許，李姓少年搭乘計程車跨區至南屯區第四警分局投案。少年到案後態度異常冷靜，供稱2個多月前與友人飲酒時，與自稱「太平茶行」的人發生口角，心生不滿才開槍洩憤。關於槍枝來源，他聲稱是「已故友人」所有，至於跨區投案理由則稱「第四警分局門口好停車」。

警方分析，少年犯案前後皆搭乘計程車，疑似刻意製造斷點避免牽扯真正幕後。改造槍市價動輒數萬至十萬元，對未成年人而言，能夠取得槍枝、執行掃射再冷靜投案，整體行為模式過於成熟。

資深刑警指出，此案與過去狙殺知名角頭翁奇楠的少年槍手廖國豪案有相似之處。廖國豪當年同樣出面執行高風險任務，真正策劃者藏身幕後。江湖上這類少年槍手年紀輕、背景單薄、法律責任相對較低，對幕後指使者而言，一旦出事切割成本最低。

道上人士分析，少年槍手常被灌輸錯誤期待，認為「替人辦事就能換名聲、換人情」，但事情鬧大反而成為最容易被拋棄的棋子。江湖示威講究點到為止，如此密集掃射更像在放大聲量、測試反應。「江湖裡，敢開槍的不一定最狠，但能讓別人替他開槍的，才是真正危險的人」。

依現行法律，持有改造槍最高可判10年徒刑，但未成年人依少年事件處理法可能減刑二分之一。警方認為案情不單純，將持續追查槍枝真正來源及是否有人教唆，釐清這起疑似江湖「警告」套路背後的真正恩怨。

