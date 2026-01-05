17歲少年網購「薅羊毛」狂賺近2千萬 方法超簡單！起底黑色產業鏈

大陸一起未成年人利用電商平台漏洞牟利的案件近日引發關注。（圖／翻攝自百度）

大陸一起未成年人利用電商平台漏洞牟利的案件近日引發關注。17歲少年呂某通過大量虛假退貨行為非法獲利，涉案金額高達人民幣401萬元（約新台幣1806萬元），最終被法院判處有期徒刑6年。案件背後，一條以「租帳號」為核心的黑色產業鏈也浮出水面。

綜合陸媒報導，呂某的「致富經」十分簡單，他偶然發現某化妝品平台退貨漏洞後，立刻發動「人海戰術」，用自己的3部手機、親友帳號，外加有償租來的上百個陌生帳號，批量下單高檔護膚品，並在收到貨後直接申請退款，填上偽造的物流單號，待平台自動審核通過，便可錢貨雙收，就像「薅羊毛」。

調查顯示，帳號租賃已形成灰色市場。一些網路平台明碼標價出租實名帳號，甚至提供「養號」服務以維持活躍度；更有不法分子非法兜售個人身份資料，為犯罪行為提供便利。網警介紹，出租帳號的人群以學生和全職家長居多，往往為賺取零花錢而忽視法律風險。

警方提醒，相關行為已被法律明確禁止。依據《反電信網絡詐騙法》，非法買賣、出租、出借支付帳戶和實名帳號將承擔法律責任，情節嚴重者可被追究刑事責任。

律師表示，帳號一旦被用於違法活動，原持有人可能承擔相應責任，呼籲公眾提高警惕，切勿出租、出借個人帳號或信息，同時平台也需加強風控與技術防範，共同遏制此類黑色產業鏈蔓延。

