17歲少年製毒揪同學跑單 半年不法獲利50萬求交保

鄭姓男子17歲時就砸百萬買依托咪酯與K他命，自製荔枝味喪屍菸彈揪同學外送販毒，約半年不法獲利50萬元，一審判8年，求交保遭高分院駁回續押。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕鄭姓男子17歲時砸百萬買毒品原料，自製「荔枝味」喪屍菸彈，還拉同學跑單販毒，約半年不法獲利50萬元，一審依製毒、販毒判8年，全案上訴後，裁定繼續羈押，他透過律師抗告，高等法院台南分院認為，這不是普通的小盤販毒，對社會影響很大，因此裁定駁回。

到底是什麼原因才讓17歲的學生不只販毒，還組建完整的製毒、分裝、派單、外送網絡？鄭男的律師指出，鄭男從小由父親扶養，是因經濟壓力，因此走上販毒路。

但高分院法官認為，從犯罪行為來看，鄭男不是小咖，他找來少年與友人當外送員，在群組公布地點與數量，外送員到善化住處領貨，而且他不只販毒還自製毒品，砸下約110萬元買進依托咪酯與愷他命，帶回善化住處分裝成菸油與菸彈，加入荔枝調味粉後交由外送員送貨，形成進貨、製毒到配送一條龍。

從2024年10月至今年3月，鄭男在善化區至少販賣數10顆喪屍菸彈，對象包括未成年人與多名固定客戶，數月間獲得龐大利潤，這不是一時好奇，而是以牟利為目的的持續性販毒。

羈押期滿前，鄭男的辯護人主張，鄭男已配合調查並認罪，請求考慮他的家庭、經濟因素，改以交保或限制住居被駁回，所以向台南高分院提出抗告。

台南高分院認為，鄭男多次交易且獲利可觀，如讓他交保可能有再犯與逃匿的疑慮，鄭男雖年紀輕，成長背景有困境，但販賣次數與金額都遠超一般小盤買賣，也不是吸毒者之間的轉讓，對社會造成高度危險，所以駁回抗告，維持繼續羈押。

