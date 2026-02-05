17歲少年轟茶行25槍後投案 疑點多

台中市「太平茶行」5日驚傳槍響，17歲李姓少年上午10點多持改造長槍朝尚未營業的茶行玻璃大門掃射至少25槍，作案後馬上攜槍搭計程車到台中市警第四分局投案。警方調查，少年疑因與茶行人員酒後糾紛，心生不滿持槍洩憤，幸無人員傷亡。唯少年將槍枝來源推給已故友人，全案疑點重重，但犯案動機以及槍枝來源則待進一步調查釐清。

昨日上午10時6分許，轄區太平分局陸續接獲報案，先有人稱中山路三段太平茶行傳出鞭炮聲妨害安寧；稍後又有目擊者報案，有男子持槍射擊茶行後隨即逃逸，警方立即啟動快打警力馳援，迅速封鎖現場及調閱相關監視器。

據目擊者表示，涉案少年搭多元計程車到茶行後，持槍站在玻璃大門前連續掃射，打完1個彈匣又繼續換下1個，子彈打光才走到路口轉角，再搭另輛多元計程車離開。

太平茶行遭掃射後，1樓玻璃大門彈孔遍布，宛如蜂窩般密密麻麻，2樓整片玻璃窗也有4個彈孔，至少挨轟25槍，幸當時尚未營業，無人員傷亡，研判警告意味濃厚。警方在現場找到槍擊後留下的2個彈匣。

少年犯案過程僅短短10餘秒鐘，並不慌不忙攜槍搭計程車到第四分局投案。經查，少年聲稱因與茶行人員日前酒後發生糾紛，心生不滿才持槍洩憤，但犯案的改造槍枝來源，全推給已故友人，說詞避重就輕、疑點重重。

附近鄰居表示，太平茶行通常中午過後才開門，平常白天沒什麼人，但深夜11、12時人最多，經常看到豪車停放。

警方不排除少年是被教唆開槍，訊後先依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、毀損罪將少年移送少年法庭審理，持續追查相關作案動機與槍彈來源。