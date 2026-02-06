17歲少年連轟茶行20多槍「冷靜換彈匣」 剛理髮淡定投案不願吐實疑頂罪

記者潘靚緯／台中報導

李姓少年持改造長槍到太平茶行掃射20多槍，隨即帶槍到離案發地9公里的南屯區警四分局投案。(圖／翻攝畫面)

台中市太平區中山路三段的「太平茶行」茶坊，昨(5)日上午10點多遭人開槍掃射20多槍，店外玻璃、外牆被轟成蜂窩、彈痕累累。年僅17歲的李姓少年犯案後，接近中午帶槍投案，在警局異常冷靜，當警方訊問他犯案用的改造長槍來源，他辯稱是已故友人的，至於開槍動機僅提到是「酒後糾紛」，其餘不願吐實，面對員警訊問淡定的態度完全不像一個17歲少年，讓辦案員警感覺「案情不單純」。

17歲少年聲稱改造槍枝是已故友人留下，至於開槍動機與細節均不吐實。(圖／翻攝畫面)

據了解，17歲李姓少年身高約160公分，戴眼鏡、穿帽T、短褲，手腳與頸部都有刺青，戶籍在太平，平日租屋住在北屯，卻搭乘白牌計程車，到離案發地9公里外的南屯區警四分局投案，事前甚至已先理好頭髮，到了警分局偵查隊，面對一堆刑警臉色卻絲毫沒有畏懼。

少年開槍時發現卡彈，從容更換第二個彈匣，對著門窗玻璃掃射。(圖／翻攝畫面)

李姓少年聲稱是2個多月前，跟茶行的員工喝酒起衝突，聽對方嗆聲自稱是「太平茶行的」才會去開槍洩憤，至於犯案用的長槍則是「已故友人」留下來的，自己把短槍改長槍，但警方進一步訊問在哪裡喝酒、與誰發生糾紛，少年卻沉默不吐實，似乎想自己一肩扛下責任。

有人目擊少年開槍時，第一個彈匣卡彈，他不慌不忙馬上更換第二個彈匣，等子彈打完才走到路口轉角離開，警方也在現場找到槍擊後留下的兩個彈匣。沒當過兵的少年卻擁有改槍與卡彈更換彈匣的能力，警方懷疑背後有高人指點，甚至不排除少年是幫人頂罪。

