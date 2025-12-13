17歲少年長青春痘自行買藥治療 皮膚好了「乳房Cup也升級」

大陸浙江杭州有一名17歲男高中生自行服藥，導致乳房異常隆起。（圖／翻攝自微博／南方都市報）

身體有異狀應及早就醫，自行買藥亂吃後果不堪設想！最近大陸浙江杭州有一名17歲男高中生因自行購買藥物治療青春痘，雖然皮膚狀況改善，卻意外出現男性乳房異常發育，所幸及早就醫，停藥後症狀逐漸消退。醫師提醒，青春期的孩子切勿自行長期服藥，否則恐打亂體內荷爾蒙平衡，造成不可逆後果。

根據陸媒《南方都市報》報導，浙江杭州一名17歲少年阿強（化名）因青春痘問題曾就醫，醫師開立「螺內酯片」治療，服用後確實改善痘痘情況。然而藥物用完後痘痘復發，阿強嫌回診麻煩，便自行到藥房購買同類藥物持續服用，長時間下來已吃了7、8瓶。

數個月後，阿強發現左側乳房逐漸隆起，按壓時還伴隨脹痛感，外觀明顯異常，讓他備感困擾。經過一番心理掙扎後，才前往杭州師範大學附屬醫院就醫，醫師檢查後排除肝臟等疾病，進一步追問用藥史，才確認為藥物引起的男性乳房發育。

醫師指出，螺內酯原本是利尿劑，因具抗雄激素作用，常被用於治療與雄激素旺盛相關的痤瘡，但男性若長期服用，可能破壞體內荷爾蒙平衡，使雌激素相對增強，進而刺激乳腺組織發育。

在確認病因後，醫師要求阿強立刻停藥，並安排後續追蹤。過了兩個星期後回診，阿強的胸部脹痛與隆起情況幾乎完全消失。醫師也提醒，若未及早處理，乳腺組織恐纖維化，屆時可能只能透過手術改善。

對此，醫師呼籲，近年未成年人男性乳房發育案例增加，與青春期肥胖、濫用藥物有關。青春期的孩子應避免自行服藥，維持規律運動與均衡飲食，若發現身體異常，務必及早就醫，以免釀成長期健康隱憂。

