17歲少年騎滑板車停在快車道！保時捷閃避不及撞上

昨晚7時許，台中市北屯區太原路三段與軍功路一段路口發生一起驚險交通事故。17歲黃姓男高中生騎乘電動滑板車試圖穿越寬達六個車道的太原路，行至路中央時才驚覺交通號誌為紅燈，當下竟選擇停在內側快車道上靜止不動。

第一輛直行的自小客車驚險閃過這名突然出現的少年，然而43歲曾姓男子駕駛的白色保時捷休旅車反應不及，車身擦撞到滑板車。滑板車應聲倒地，所幸黃姓少年奇蹟般地毫髮無傷，僅受到驚嚇。曾姓駕駛緊急剎車後，立即下車查看少年狀況。

台中市警察局第五分局接獲報案後迅速到場處理。經現場酒測，兩名當事人均無酒駕情事。警方表示，詳細肇事原因與責任歸屬將交由鑑定單位進一步分析釐清。

根據道路交通管理處罰條例第69條規定，電動滑板車屬於「個人行動器具」，定義為設計承載一人、以電力為主、最大行駛速率在每小時25公里以下的自平衡或立式器具。由於台中市目前尚未制定相關管理自治條例，此類器具禁止在一般道路上行駛。

警方指出，黃姓少年違規在道路上騎乘電動滑板車，將依法處以1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其繼續行駛或使用該滑板車。此事件再次凸顯個人行動器具管理規範的重要性，提醒民眾切勿在一般道路使用此類器具，以免發生交通事故或受罰。

