17歲少年「炸街」競速拒檢逃竄 警送罰單、移交少年法庭當「新年禮物」

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一群年輕人趁著跨年夜後進入元旦凌晨，竟騎機車在苗栗縣竹南鎮公義路「炸街」競速，警方獲報前往攔查，當場發現一名17歲少年悍然拒捕，更在巷弄間四處竄逃、違規變換車道，嚴重威脅用路人安全。事發當時影片也在網路社群流傳，竹南警方今天回應，當時沿路追緝該名少年至巷內並將其攔截歸案，全案除依違規開罰，並依少年事件處理法移交少年法庭法辦。

竹南警分局今天證實，元旦凌晨接獲民眾報案，指稱竹南鎮公義路段有多輛機車聚集競速，轟鳴引擎聲劃破夜空，打擾附近住戶安寧，警方獲報後立即出動警力趕赴現場處理，當場發現一名少年行跡詭異，且機車後方竟未依規定懸掛車牌。

該名17歲少年見警車靠近，不但未停車受檢，反而加足油門加速逃逸，過程中，少年多次無視紅燈號誌、任意變換車道，險象環生。警方最後成功在巷弄內將其攔下，並帶回派出所偵辦。

