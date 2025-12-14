17歲就奪金鐘戲王！ 黃河認了「拍特寫會緊張」 公開片場生存術

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」黃河擔任公視台語台「台語台表演班高雄班」講座導師，親授多年實戰經驗，分享自己的緊張心魔及片場生存術，一出場便掀起學員尖叫，直呼：「太幸福了！」

黃河2007年以17歲之齡主演易智言執導《危險心靈》，一舉拿下金鐘42戲劇節目最佳男主角獎，成為史上最年輕戲王。他強調表演沒有單一標準：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」他接下來將投入台語劇《人生只租不賣》的宣傳，盼以更多作品展現台語表演的新面貌。

台語台長呂東熹表示，台北班已交出亮眼成績，許多學員培訓後順利走進片場、參與多部台語戲劇；但是台語影視圈仍面臨演員缺乏的挑戰，「希望透過完整訓練計畫，培育更多下一代台語影視人才」。

黃河在講座上提到，即使拍戲多年，拍攝大特寫之前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」，認為真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲」。

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘戲王黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等，從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒：蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

