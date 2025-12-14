17歲就奪金鐘視帝 黃河自爆：國語都說不清楚！被要求模仿金城武「砍掉重練」

黃河在「台語台表演班」高雄班坦言特寫仍會有一點卡。公視台語台提供

金鐘視帝黃河為公視台語台主辦的「台語台表演班高雄班」擔任講師，他在2007年就以17歲之齡主演易智言執導的《危險心靈》，奪第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角，刷新當時最年輕視帝紀錄。他強調表演沒有單一標準：「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」

談及台語學習困難，黃河坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

拍《危險心靈》時，導演要求黃河每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理，「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練」。他提醒學員，真正關鍵是理解台詞的目的、角色說話的情緒與意圖，「觀眾在乎的是你說話的心與情感的表達傳遞」。

雖有多年拍戲經驗 面對「大特寫」仍緊張

黃河助陣「台語台表演班」高雄班熱力開課。公視台語台提供

黃河坦言，即使拍戲多年，在大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」。真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾；越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒，「讓自己忘記正在拍戲」。

黃河也強調劇本功課的重要性，並非形式，而是檢查自己是否真正讀懂劇本；理解三幕劇結構、角色旅程與轉折後，才能知道每場戲的任務與幅度，角色功課才有落點。

金鐘視帝黃河在「台語台表演班」高雄班分享緊張心魔及片場生存術。公視台語台提供

黃河鼓勵演員學習編劇課，使自己在選擇角色時更有方向。談到現場合作，他提醒：「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。



