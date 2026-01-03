17歲屁孩深夜飆車遭攔檢！路口逆向遛警車囂張畫面曝光…躲小巷被抓了

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗竹南鎮公義路段深夜出現屁孩飆車競速，警方獲報到場發現一名17歲少年無照騎乘未懸掛車牌的機車在馬路上狂飆，立刻鳴笛上前攔檢，不料少年竟在馬路上多次逆向迴轉，還在路口遛警車，離譜畫面引發民眾圍觀，最終警方在附近巷內成功攔截少年，全案依公共危險等罪嫌移送偵辦。

民眾拍下，1日深夜，一名17歲少年騎乘未懸掛車牌的機車在竹南鎮公義路段狂飆，後方警車鳴笛一路追，但少年沒有停車，反而加速直衝，不但逆向行駛，還在路口多次迴轉，直接在大馬路上遛警車，囂張舉動引發民眾圍觀。

眼看甩不掉警車，最終少年再度逆向，鑽進超商旁的巷弄內，警車擔心發生危險，停在巷子口附近呼叫警力支援，最終在附近巷子裡，查獲未懸掛車牌的機車及該名17歲少年。

警方表示，少年拒絕攔檢，還多次出現不依號誌行駛、任意變換車道等違規行為，已嚴重影響用路人安全，後續將依規定製單舉發；另外，少年行為已涉及公共危險罪，將依《少年事件處理法》及相關規定移送苗栗地方法院審理。

少年最終在附近巷弄內遭警方攔截落網，全案依公共危險等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

而根據影片內容顯示，少年無照駕駛可處6000元至2萬4000元罰鍰；未依警方指示停車，可處3000元至6000元罰鍰；未依號誌行駛可處1800元罰鍰；任意變換車道可處600元至1800元罰鍰；未懸掛機車車牌處3600元至1萬0800元罰鍰。若違規行為均以最高罰鍰計算，最重可罰4萬4400元。

竹南分局呼籲，民眾若於道路上從事競速、拒絕攔查或其他危險駕駛行為，已觸犯《刑法》第185條第1項公共危險罪，最重可處5年以下有期徒刑。警方對於危害公共安全之行為，將依法嚴正執法，絕不寬貸，以維護用路人生命與交通安全。



不良行為，請勿模仿！

