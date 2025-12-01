17歲男孩撐起四代家人生計 這一句話讓所有大人聽了都心碎
資深記者鍾志鵬 / 台中報導
孝順、懂事的孩子特別令人心疼。台中一位年僅17歲的少年是家中唯一男孩子。乖巧選擇念高中夜校，來幫助患有重度憂鬱症的媽媽，白天照顧妹妹與臥病在床的外婆與曾外婆。他們共同租屋在一個小房間，房租、醫藥費、生活費、學費，壓得這家人喘不過氣。才17歲的阿恩說，他想要靠自己的力量打工賺錢，承擔照顧家人的責任。
17歲無助少年阿恩，令人心碎不捨的心聲：
我是家裡唯一一個男生，從國中畢業起，我就知道自己的責任。自動選擇念高中夜校，白天照顧兩位臥床的外婆、曾外婆，晚上趕去念夜校，只為讓患有重度憂鬱症的媽媽能安心去工作。每個月光是營養品、尿片就要兩萬元，我比任何人都清楚媽媽獨自撐著的壓力。
沒想到現在，媽媽失業、生病要開刀，家裡還欠了三個月房租，隨時可能被房東趕走。我也到處找工作，甚至連殯儀館的清潔職缺都去投了，卻始終沒有機會。
其實，我心裡一直藏著一個最沉重的念頭：與其讓外婆、曾外婆繼續受苦，不如由我一個人承擔所有罪惡；如果她們離開，「我願意跟著去另一個世界照顧她們，只希望媽媽和妹妹還能有活下去的希望」。
救人急如星火 這個家正承受幾乎喘不過氣的重量
《愛的延續》公益協會一接到單親媽媽阿庭的求助電話，立刻感受到這個家正承受的巨大艱難。當我們接到這通求助電話時，只要一聽到：「37歲的單親媽媽，一個人要照顧臥床的媽媽與外婆，同時還要撫養兩個還在就學的孩子。」就能立刻想像，那壓得人幾乎喘不過氣的重量。
《愛的延續》公益協會理事長張庭溢說：即使我們人力不足、無法支援中南部，但聽到這樣的情況，還是立刻決定親自趕往台中。有著重度憂鬱症卻仍努力撐著家的阿庭，用極度防備又害怕的心領著我們走進他們的家，一個四代同住、卻擠在小小租屋處裡的空間。屋內兩位臥床長者的病床並排著，一旁的藥物、尿片與全營養品堆滿角落。卻忍不住稱讚阿庭，明明生活已經艱困到極點，她卻仍把臥床的媽媽、外婆照顧得乾淨細緻。但這句讚美，卻瞬間讓阿庭忍不住哭了。
阿庭哭著說，自己失業好幾個月，房租也欠了好幾個月，連媽媽外婆的生命維持營養品都快買不起。更讓人鼻酸的，是坐在旁邊那個安靜的孩子，阿庭的長子，17歲的小恩。
小恩讀高中夜校二年級，白天不斷找打工，就是希望能填補媽媽失業後，這個家需要的生活費。小恩國中畢業後就主動放棄白天上課的權利，選擇夜校，因為白天需要有人照顧外婆、曾外婆，還要接送年幼的妹妹。
一個 17歲的無助少年 背起四代人的沉重責任
聽到阿庭訴說跟不捨兒子的懂事，《愛的延續》公益協會發現小恩個性靦腆、很貼心，每天在睡眠不足、精神緊繃中努力長大，只為讓這個家不要倒。但真正讓我們心碎得說不出話的，是他在送我們下樓時，特意支開媽媽後，對我們說的那段話：
「媽媽真的很努力了。我能想到保護她和妹妹活下去的方法……也只有那個（如果她們離開，我願意跟著去另一個世界照顧她們）了。」這一句話，像刀子一樣砍在胸口。那不是孩子該有的念頭。那是絕望的人，才會走到的邊緣。那一刻我們明白，如果不立刻接住他們，這一家四代，可能會發生讓社會震撼、永遠後悔的悲劇。
阿庭的人生：一段不停承受打擊、卻從未放棄的故事
37歲的阿庭，曾經擁有一段不幸福的婚姻。丈夫從不承擔責任，讓她長年罹患重度憂鬱，最終只剩她一人撐起家。她靠著作業員的收入，獨自養大兒子小恩（17歲）和女兒小喬（9歲）。幸好後來媽媽（62歲）和外婆（85歲）搬來同住，生活才勉強有了喘息。但命運沒有放過她。
兩年前，媽媽突然檢查出多發性骨髓癌，從此臥床，每月光是營養品和尿片就要兩萬元。接著外婆跌倒、髖關節骨折手術後不良於行，甚至一度因害怕造成負擔而仰藥，搶救後引發吸入性肺炎、氣切，從此也完全臥床。這讓白天照護的責任，全部落到小恩身上。
這個家真正的崩塌 是阿庭自己也倒下
阿庭被診斷出泌乳激素瘤與腦下垂體瘤，無力手術，也無法再做工。失去工作之後，這一家四代只能靠微薄的低收入補助和借貸撐著。營養品幾乎買不起，房租積欠三個月，隨時可能被房東趕走。
這個家在風裡搖晃。17歲的小恩努力撐住四代家計的孩子。所有壓力，幾乎全落在一個還沒成年孩子的肩上。白天照顧兩位臥床長者、接送妹妹、嘗試找工作。晚上奔去夜校，只為保持最基本的學業。睡眠不足、精神緊繃、沒有自由、沒有年少該有的生活。當才17歲的小恩說出那句「只有那個方式」時，任誰聽到心都會再滴血。
面對這樣的家，我們真的很怕——再慢一步，就會發生讓全台灣都後悔、來不及挽回的新聞悲劇。《愛的延續》公益協會希望集結每一份善意，讓阿庭與小恩一家四代人不再活在黑暗裡，讓17歲的孩子可以重新充滿希望的相信世界，讓母親阿庭有力量治療，讓兩位臥床長者活得有尊嚴，讓小恩9歲的妹妹小喬能平安長大。我們想為他們撐起一盞燈。也希望你願意，和我們一起。因為，只要再多一個人願意伸手，這個家的未來就有希望。
《愛的延續公益協會》官網：
戶名：社團法人愛的延續公益協會
捐款帳號：郵局700帳號：03110351237430
三立新聞網提醒您：
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
