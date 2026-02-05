17歲男掃射茶行！玻璃遭射成篩子 槍枝來源曝光

玻璃嚴重損毀。（圖／東森新聞）





台中市太平區中山路三段一間茶行，5日上午10點多突然傳出密集槍響。警方指出，店面大門與落地窗遭人持槍掃射，現場可見二樓多片玻璃碎裂，大門玻璃留下21個明顯彈孔；所幸案發時尚未營業，未造成人員傷亡。

17歲少年連開20多槍 主動投案

警方於10時6分接獲報案後，立即啟動快打警力趕抵現場，拉起封鎖線進行蒐證，並調閱周邊監視器追查。附近住戶表示，案發時聽到連續槍響，場面驚悚。警方初步了解，涉案的是一名17歲少年，疑因日前與茶行人員發生糾紛心生不滿，持改造長槍朝店面連開20多槍洩憤。犯案後不久，少年主動前往警局投案。

槍枝來源曝光 移送少年法庭

少年供稱，涉案槍枝為已故友人所有，但實際來源仍待鑑識比對釐清。警方已將人帶回偵辦，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪，移送少年法庭處理。

僅口角卻掃射茶行 恐事先計畫

根據《udn聯合新聞網》報導，一名資深刑警指出，若涉及黑道或利益糾紛，通常不會以開槍掃射的方式示威，若選擇動用槍枝進行恐嚇，多半具有一定計畫性。更提及，黑市改造長、短槍價格約落在數萬元至十萬元之間，取得相對容易。

廣告 廣告

過去法規對改造槍枝與制式槍枝的刑責有所差異，修法後持有改造槍支與制式槍支的刑期同樣為5年以上，但因改造槍枝入手門檻較低，仍成為不法分子常用工具。另因本案涉案者為未成年人，後續將依《少年事件處理法》辦理；資深刑警也表示，這名17歲少年持改造槍支連續開槍，僅因口角或單純糾紛就犯下重案，動機仍有待進一步釐清。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中17歲少年把茶行「打成蜂窩」 連轟20槍動機曝光

苗栗狂男撲警砍 恐怖視角曝 警急開2槍擊斃

新／台南驚傳槍響 57歲男「左胸中彈」當場死亡

