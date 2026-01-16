17歲男生 同染梅毒、淋病

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡提醒青少年，寒假應避免危險性行為，性行為一定要做好安全防護措施。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌∕台中報導

台中李綜合醫院泌尿科門診，最近連續收治兩名男學生感染性病，兩人的症狀皆是生殖器流膿、紅腫、角質化，進一步檢查皆罹患梅毒，甚至還有一個人同時感染淋病，讓醫師傻眼的是，兩人在治療期間，都開口詢問「我何時才能再有性行為」，安全性行為觀念讓醫師無法認同，寒假到來，醫師特別提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，近期一名16歲的青少年在母親的陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，時間長達兩個禮拜，進一步追問是否有性行為，患者皆否認，不願意坦承，不過從症狀研判，感染至少長達一段時間，而且有性行為，抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是一個非常高的陽性數值。

廣告 廣告

另外一名17歲的青少年就診時，同樣自述生殖器有分泌物，而且症狀已經持續好幾個禮拜，很不舒服。黃品叡說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常的鎮定，詳細的回答，似乎已經做好心理準備，經過檢查，發現患者不只感染梅毒、還有淋病。

根據疾管署統計，15至24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯。黃品叡表示，兩名青少年對於安全性觀念相當薄弱，就診時皆詢問，「我何時可以再進行性行為。」他趁機給安全性教育觀念，提醒一定要做好安全措施，除了要戴套、固定性伴侶外，同時告訴他們，性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。

不過，黃品叡透露，其中一名青少年告訴他，已經無法聯繫上發生性關係的伴侶。由於性觀念開放、交友軟體盛行、性觀念教育不足，讓性行為年齡下降，導致染性病逐漸年輕化，他經常在青少年、大學生最愛的社群媒體上討論開放性關係，性觀念開放程度讓他咋舌。

黃品叡說，兩名患者接受盤尼西林注射治療後皆有改善。他建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、庖疹、菜花、愛滋病以及陰道滴蟲。現在寒假到來，年輕人網約、約炮的機率增加，呼籲一定要避免危險性行為。