17歲重慶男戴銬跪地…家人收到照片 被限時付20萬

「我弟弟疑陷東南亞騙局，至今生死未卜。」11月29日晚上8時左右，重慶丁女士在騰訊熱問平台上求助稱，家人收到17歲弟弟戴手銬跪地照片，對方限48小時支付20萬元人民幣(約2.8萬美元)贖金，家人急得團團轉，希望網絡力量讓弟弟早日回家。目前，警方已介入調查。

大風新聞報導，這名失聯小伙叫王祖校，今年17歲，家住重慶市奉節縣康樂鎮農村。

居住在重慶市沙坪壩區的丁女士說，王祖校是她同母異父的弟弟，曾在奉節縣的一家餐館當服務員。26日晚，她繼父突然從奉節縣老家打來電話報告無法聯繫王祖校，引起家人的擔憂。

丁女士撥打弟弟的手機發現關機，開始積極尋找。當晚，他們向奉節警方報警求助。

她回憶起12日的通話，當時弟弟表示想去浙江當餐館服務員，月薪4000多元。「當時我還提醒他千萬不要被東南亞等地方的高薪誘騙了，他說自己知道危險，不會去那裡的。」

丁女士稱，弟弟的手機號碼是用她的身分證辦理的，27日，她用身分證查詢了弟弟的通話記錄，發現12日當天接到多個來自廣西防城港的電話，「我回撥過去，全部是空號。」

丁女士說，她去查他社交媒體關聯的人，發現一位網名疑似叫「雨將軍」的男子，其ID顯示在柬埔寨，「我們懷疑是他把我弟弟騙過去的。」

丁女士稱，隨即她在社交媒體上給「雨將軍」發私信，顯示已讀但未回，「他社交媒體主頁上寫著一個釘釘號，我試著加，剛開始一直加不上，直到11月28日，他主頁突然換了一個釘釘號，我加上了，發現頭像是我弟弟的照片，改名叫北方。」

隨後的私信溝通中，神祕人「北方」要求贖金並威脅，讓家人非常著急。「對方給我發了一段我弟弟在敲鍵盤的視頻，還有一張他被人用手銬銬著跪在地上的照片，他說我弟弟在那裡不聽話，還說已經在面試了準備把他賣到其他地方去。」

「更讓我們焦慮的是，他讓我們在48小時內準備20萬元，說把錢給他們就把我弟弟送回來。」丁女士說，29日凌晨1時左右，對方繼續索要那20萬元贖金，只給兩天時間，還說要是惹他就「卸我弟弟一條胳膊」。

丁女士說，在接下來的追尋中，弟弟的朋友曾轉給他們一條疑似弟弟在20日左右發出的求助短信，內容大致是，自己是未成年人，是偷偷用別人手機發的信息，「我大約一周前被從防城港偷渡來到柬埔寨的奧斯馬，是被人騙去的，身分證等全被沒收了，我沒有詐騙，他們讓我招人，我沒有招，我現在很害怕回不去，想請求幫助我回國，我是真的害怕了。」

丁女士家人報案後，當地警方介入調查，發現弟弟從奉節縣到重慶，再到廣西防城港後便失蹤。

丁女士說，29日，「北方」又發消息給她，說把王祖校的臉打腫了，還用電棍打，「照片發完後就撤回了，我沒來得及保存，圖片裡我弟弟的臉腫得看不出來樣子，我想通過網絡的力量，希望讓弟弟早點回家。」

據報導，奉節警方稱，接警後他們高度重視，目前此事正在進一步調查處理。30日晚上，中國駐柬埔寨領事官員與丁女士聯繫，表示正積極尋找王祖校的下落。

