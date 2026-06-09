17歲陸劇女神高考拒簽名遭酸「架子大」 討拍網友反被罵爆

17歲大陸女星艾米。（圖／翻攝自演員艾米 微博）

17歲大陸女星艾米（陳艾米）因演出《墨雨雲間》走紅，6月7、8日大陸舉行高考，她也是考生之一。不料考場內卻發生一段插曲，一名同考場考生在網路發文抱怨，稱艾米拒絕簽名與合照，更酸她「架子大」，引發熱議。不過事件曝光後，反而讓全網一邊倒地力挺艾米，批評爆料者完全缺乏「邊界感」，在人生最重要的考試場合大搞追星行為實在太不妥，相關話題也迅速登上熱搜。

日前一名網友po文爆料稱，在考場認出艾米後，上前詢問能不能簽名，卻被艾米擺手拒絕。他不死心又問那能不能合照，艾米僅簡短回覆一句「抱歉不可以」後便直接略過他離開。該網友氣得在社交平台上大罵：「演員艾米架子好大！」、「全程基本不和我們交流，咖不大架子倒不小。」甚至在文末狠酸「祝湖（糊）」。

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這則貼文一出，大眾紛紛反諷爆料者：「人家是在高考，憑什麼給你簽名合照！」網友指出，高考是極其嚴肅且決定未來的時刻，艾米拒絕是為了維持考場秩序與自己的考試狀態，若簽了一個，後續恐引發連鎖效應影響他人。更有路人曬出平時偶遇艾米的合照平反，強調她私下非常親民，總是笑盈盈地答應合照，直言這次是爆料者沒分清楚場合，「這不叫耍大牌，這叫分寸感」，認為該反省的是打擾他人的考生。

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