17種支付方式上線！「QR CODE乘車碼」首日實測 民眾讚方便、也有人卡關

為提升公共運輸支付便利性，臺北市市區公車、新北市市區公車及臺北捷運自今（3）日起，同步開放使用「交通乘車碼」（QR Code）搭車。臺北市公共運輸處表示，民眾只需透過手機開啟電子支付APP的乘車碼功能，掃描驗票機或閘門，即可完成進出站與搭乘程序，整體流程更為簡化。不過實際上線後，仍有民眾反映支付選擇與優惠資訊不夠清楚，使用體驗出現落差。

曾先生從Line Pay改用全支付以後，成功使用電子支付乘坐捷運。（圖／記者鄧宇婷攝）

公運處指出，本次開放的交通乘車碼服務，提供民眾更多元的付款選擇，首波支援「悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付及全支付」等5家電子支付業者，17種支付方式分別是：TWQR（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、IPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山Wallet、全盈+PAY、台新Pay。只要一支手機，即可串聯雙北主要公共運輸系統，減少攜帶實體票證的不便。

實際上路首日，部分民眾已開始嘗試使用乘車碼搭乘公車與捷運。來自高雄、北上洽公的曾先生表示，高雄早已開放乘車碼功能，因此得知北捷加入後便有意嘗試。他說，自己早在11月就曾操作，但當時尚未開通，這次北上剛好碰上正式上線，卻一開始未能成功使用。

「一支手機就可以，不用擔心卡片會掉，這點真的方便。」曾先生認為，刷碼高度設計符合使用習慣，即使手機貼防偷窺貼也不影響掃碼。不過他也坦言，原本習慣使用的Line Pay目前仍無法搭配乘車碼使用，自己原本未考慮改用其他平台，但最後在嘗試全支付以後也能正常使用了。

他進一步指出，乘車碼可以直接從銀行帳戶或信用卡扣款，不必再到櫃檯儲值，整體使用上還是更加方便，「現在只有幾家業者有轉乘優惠，我會特別去注意是哪幾家。」

不過，也有民眾實測並未順利。劉小姐表示，自己當天嘗試以iPASS MONEY（已開放的支付方式）搭車，但多次掃碼失敗，最後仍改刷實體卡片進站。「這一兩天剛好看到新聞才知道開通，真的用的時候卻不成功，反而覺得更麻煩。」劉小姐說，失敗後並未特別詢問站務人員原因，，仍認為實體卡片較為穩定。

