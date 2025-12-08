17米巨型聖誕樹海景第一排美拍！燈光秀時間13大演出卡司日期一次看

文／景點+ Carol整理報導

「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」即日起至2026年1月4日展開，現場不僅打造了17米海景第一排聖誕樹，更舉辦燈光秀及表演活動，快將13大演出卡司筆記起來！

「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」17米海景第一排聖誕樹。（圖／高雄流行音樂中心）

「2025高流聖誕趴 KMC XMAS」打造海景第一排、近五樓高的17米「金勾TREE」巨型聖誕樹，於2025年12月5日至2026年1月4日連續31天登場，並於每天17：30至23：00點燈。

（圖／ninihsuan.w，以下同）

燈光表演於活動期間每日18 : 00開始至22 : 30結束，每30分鐘展演一次，特別邀請專業製作人打造3分鐘聖誕配樂，搭配炫麗燈光效果，讓璀璨光影自聖誕樹延伸至愛河港灣，推薦拍照景點為高雄流行音樂中心「珊瑚礁群」、「鯨魚堤岸」。

（圖／ninihsuan.w）

（圖／高雄流行音樂中心，以下同）

12月20、24、25 日三天於「鯨魚堤岸」表演的13組卡司包含：

【南面舞台】

＊時間：12月20日15：00～20：40

＊卡司：「夕陽武士 Sunset Samurai」、「王彙筑 Hui Chu Wang」、「青虫 aoi」、「孩子王 Kid King」

【聖誕舞台】

＊時間：12月24日18：30～21：30、12月25日15：30～21：20

＊卡司：「163braces」、「理想混蛋 Bestards」、「溫蒂漫步 Wendy Wander」、「P!SCO」、「呂允 Lu Yun」、「芒果醬 Mango Jump」、「宋德鶴」、「高真 TRU」、「鯊魚娃娃機」

（圖／ninihsuan.w）

（圖／高雄流行音樂中心）

（圖／高雄流行音樂中心）

「聖誕童話村 × 歐式市集」將於12月20至21日、12月24至28日登場，另外，12月20至21日、12月27至28日還有多樣互動式街頭表演輪番上陣，推薦景粉一起筆記起來！

【Info】

2025 高流聖誕趴 KMC XMAS

點燈時間：2025年12月5日至2026年1月4日，「金勾TREE」燈光表演第一場18 : 00，每半小時一場，一場表演3分鐘，最晚到22：30

地點：高雄流行音樂中心 珊瑚礁群戶外堤岸

交通資訊

1. 自行開車

* 真愛路／音浪塔停車場：停車後步行前往海豚步道，經海豚02館「木木咖啡」，可乘坐其右方電梯下樓後前往

* 海邊路停車場（24H）：沿鯨魚堤岸步行前往

2. 機車（展期間可免費停車）

* 珊瑚礁群機車停車場：下車後步行前往

3. 輕軌

* C10 光榮碼頭站：沿鯨魚堤岸步行前往

* C11 真愛碼頭站：下車即是海豚步道，經海豚02館「木木咖啡」，可乘坐其右方電梯下樓後前往

