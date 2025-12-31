17組臺韓卡司齊聚高雄迎2026 陳其邁、戴資穎同台倒數雄嗨趴寵粉嗨跨年

記者鍾和風/高雄報導

集結17組臺韓超狂卡司的「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」於昨（31）日晚間在高雄夢時代熱情登場，累計吸引30萬人次共襄盛舉。隨著2025年進入尾聲，高雄市政府寵粉無極限，在倒數時刻驚喜加碼彩蛋，高雄市長陳其邁攜手神秘嘉賓、羽球天后戴資穎驚喜現身，率領元氣滿滿的高雄熊與open家族吉祥物，並與市籍立法委員、府會團隊及本次跨年活動贊助商代表等眾多嘉賓，一同歡度最嗨、最幸福的年末派對，在齊聲倒數中迎接嶄新的2026年。

陳其邁市長在回顧與展望中感謝市民朋友一路以來的支持，期許高雄能夠持續進步、發光發亮，並祝福大家新年快樂。戴資穎則分享羽球帶給她「相信自己、永不放棄」的精神，將這份信念與祝福傳遞給現場民眾，邀請大家一同迎向全新的2026年。

在眾人齊聲倒數後，隨即迎來長達240秒的亞灣跨年煙火，象徵未來每一刻都精彩動人。氣勢磅礡的花火在港都夜空中畫下道道絢麗軌跡，不同造型的煙火照亮亞灣夜空，並搭配2025年曾到高雄開唱的BLACKPINK歌曲〈JUMP〉與TWICE的〈ONE SPARK〉，現場民眾紛紛拿起手機紀錄感動瞬間，幸福氛圍瀰漫四周，在新年的起點共享美好時刻，期待新的一年好運連連。

「2026雄嗨趴」演出陣容橫跨多世代與多元音樂風格，集結海內外夢幻卡司。主持陣容由陳漢典、金鐘紅毯主持木木林葦妮及阿本共同擔綱；演出卡司包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年與鼓鼓帶來驚喜演出。

現場觀眾隨著音樂節奏揮動應援棒，沉浸在各式音樂氛圍中，多組豪華陣容陪伴民眾一同倒數迎新年，為2026年揭開最熱力、最難忘的序幕。