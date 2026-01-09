17縣市低溫特報新竹下探5.4度、雙北跌破6度! 下週又迎大陸冷氣團

今（9）天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受到輻射冷卻影響，各地溫度仍偏低。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今（9）天強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受到輻射冷卻影響，各地溫度仍偏低，中央氣象署也持續針對17縣市發布低溫特報。氣象署指出，今天清晨有11縣市跌破10度，預估西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東低溫約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及台東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，請適時增添衣物保暖。

氣象署分享的平地低溫資料顯示，今晨截至6點平地最低溫在新竹縣關西鎮下探到5.4度，其次為新北市石碇區、台北市北投區、桃園市大溪區分別為5.5、5.9、6.4度，前100名中有83名低溫都在10度以下，宜蘭縣7.6度、連江縣8.4度、基隆市8.6度、苗栗縣9.3度、台中市9.3度、金門縣9.4度、南投縣9.9度。另外台南市10.0度、雲林縣10.1度、花蓮縣10.2度、彰化縣10.3度、新竹市10.6度、嘉義縣10.7度、嘉義市10.8度低溫也都接近10度。

今日各地大多為晴到多雲，花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山不排除有零星降雪或下冰霰，行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物嚴防霜害。氣象署也提醒，東北風偏強，新竹至台南、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風６級以上或陣風８級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日強烈大陸冷氣團稍減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，氣象署說明，週六清晨受到輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週六晚間起至下週一清晨將有另一大陸冷氣團南下及影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週一白天起至下週四大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週五東北季風增強，下週六、下週日東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署持續針對17縣市發布低溫特報。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供