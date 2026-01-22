17縣市低溫特報！今晨最低7.7度 下週又要降溫轉雨

強烈大陸冷氣團影響，今(23日)本島平地的最低氣溫在台南楠西區7.7度，氣象專家吳德榮指出，週末冷空氣減弱、氣溫逐日回升，下週二東北季風逐漸南下，北部、東部晚間起轉雨，氣溫漸降。

17縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(23日)晨觀測資料顯示，中南部雲層少(左圖)，迎風面降水回波多(中圖)，降雨較明顯(右圖)。強冷空氣雖略減弱，中南部「輻射冷卻」加成，截至5：22台南(楠西區)創下此波本島平地的最低氣溫7.7度。其他縣市平地的最低氣溫依序為：雲林(古坑鄉)8.3度、嘉義(竹崎鄉)8.5度，高雄(內門區)8.6度。

吳德榮指出，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(23)日「強烈大陸冷氣團」微幅減弱。白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，今日仍偏冷，應注意保暖。各地區氣溫如下：北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

今(23日)晨4：50紅外線色調強化雲圖顯示，中南部雲層少(左圖)。5時雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波多(中圖)。5時累積雨量顯示，迎風面降雨較明顯(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週末(24、25日)西半部晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天北部漸轉舒適、南微熱，各地早晚偏冷，下週一(26日)各地晴朗穩定，溫暖舒適，早晚涼，日夜溫差大，應注意穿著調整。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週二(27日)上午東北季風逐漸南下，北、東雲增、晚轉雨，氣溫漸降；下週三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四至週六(29至31日)西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下週六(31日)晚起至1日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。

