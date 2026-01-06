17縣市低溫特報！今晨本島最低溫8.5度 水氣不足恐難降雪

即時中心／林耿郁報導

今（7）天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒。

氣象署針對全台17縣市發布低溫特報；今晨平地最低溫出現在金門的5.8度，本島平地最低溫出現在新北市的8.5度。山區方面，凌晨12點多，雪山圈谷出現零下7.2度低溫、合歡山-6.4度、台中桃山-5.8度，玉山-5.3度。

高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴天氣。

離島天氣：澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

東北風偏強，基隆北海岸、高雄以北、台東、恆春半島沿海或局部空曠地區，以及澎湖、綠島、蘭嶼，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海面風浪較大，沿海活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響本島及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

