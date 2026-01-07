17縣市低溫特報！6地「非常寒冷」不到10度 週末又有冷氣團
今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區有10度以下低溫發生。氣象署表示，明天（8日）中部以北、東北部及東部天氣依舊寒冷，低溫和今天差不多，且迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署指出，今天北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在花東及恆春半島，基隆北海岸、宜蘭及新竹以北山區亦有零星降雨。明天迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻持續影響，北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。
氣象署今天下午發布低溫特報，明天新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生機率；基隆市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生機率，提醒民眾注意防範。
氣象署說明，週五（9日）至週六（10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，北部、宜蘭高溫可來到17～20度，花蓮、臺東19～23度，中南部22～25度，但各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。天氣部分，因水氣偏少，各地多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
不過，週六晚間又有一波大陸冷氣團南下，下週日（11日）東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，低溫11～14度，南部、花蓮、臺東及澎湖14～18度，馬祖10～12度。另一方面，由於迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
