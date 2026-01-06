17縣市低溫特報！6地「非常寒冷」急凍6度 未來1週連3波大降溫

今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，入夜後北部局部地區亦有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，入夜後北部局部地區亦有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象署下午4時許針對17縣市發布低溫特報，其中今晚至明（7日）晚間新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣圍橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。

氣象署表示，今晚至週四（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。其中，北部及東北部局部地區今晚至明晚有持續10度左右或以下氣溫發生機率，範圍包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣則為黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率。

「天氣職人」吳聖宇指出，明天開始到下週三（14日）陸續還有3次短波槽掠過台灣附近，第一次在明晚到後天白天之間，第二次在週五（9日）晚間到週六（10日）白天，第三次在下週一（12日）晚間到週二（13日）間，伴隨的都是偏乾冷空氣，迎風面的大台北、東北部、東部可能有局部短暫陣雨出現機會。

他進一步說明，今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區的低溫預報只有9至11度，空曠地區有機會來到6至8度或更低，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區有機會來到10度或更低，各地都要注意輻射冷卻作用可能造成的極低溫情況，特別是中南部的日夜溫差相當大，家中有長輩、小朋友或是有心血管疾病的朋友要特別小心。

（圖／氣象署）

