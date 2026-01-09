17縣市宣布國中小營養午餐免費 六都台南.新北未跟進

台北市 / 綜合報導

在台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費之後，台中市、高雄市、基隆市、雲林縣也都宣布跟進，目前全台22縣市，已經有17個縣市的營養午餐免費，而在六都之中台南市和新北市沒有跟進，台南市長黃偉哲說，要評估財政之後才能決定，新北市長侯友宜則向中央喊話，希望在教育福利上要有統一的做法，避免縣市產生落差。

小朋友大口大口吃著學校營養午餐，教育投資不能省，孩子的成長更不能等，台北市長蔣萬安，6日宣布北市國中小學營養午餐全面免費之後，台中市、高雄市也跟進，台中市長盧秀燕還大動作開記者會說，儘管台中市財政吃緊，她已經做好「咬牙籌錢」的準備。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕說：「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子，所以對於免費營養午餐政策，它應該要做，我們還是要想辦法來籌錢。」高雄市長陳其邁說：「約18萬名學生受惠，雖然市府每年將增加18億經費的支出，但更重要的是，減輕家長負擔。」

高雄市長陳其邁強調，高雄市幅員超過11個台北市，從都會到偏鄉，但不論家庭經濟條件如何，每一個孩子都應該獲得同樣好的照顧。

目前全台22縣市，六都裡台北市、桃園市、台中市、高雄市都宣布免費，其他宣布免費的縣市包括基隆市、新竹縣市、苗栗、彰化、南投等，加起來共有17個，雲林縣則是在傍晚宣布跟進。

雲林縣長張麗善說：「無論如何，就算財政再困難，為了要照顧我們的雲林孩子，就算咬緊牙關，我也不惜舉債，要來全面照顧我們雲林的孩子。」

至於六都的台南市和新北市，維持自費，台南市長黃偉哲說，營養午餐免費屬於經常性的教育支出，要謹慎估才能做決定，新北市長侯友宜則認為，中央在教育福利上，要有統一的做法，避免縣市產生落差。

在中央年度總預算卡關之際，各縣市都撙節開支，要怎麼樣另外再擠出10幾億的經費，推動免費營養午餐，成了地方政府的頭痛問題。

原始連結







更多華視新聞報導

台中也跟進！公立國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

年度預算卡關 花蓮縣府：影響營養午餐吃有機米

北市國中小營養午餐將全面免費 蔣萬安：減輕家庭經濟支出

