17縣市持續低溫特報 全台6天181人非創傷OHCA

冷氣團來襲氣象署下午再針對17縣市發布低溫特報，未來2天恐降至10度以下，消防署也公佈自跨年夜至昨天，全台6天共有181件「非創傷OHCA」救護案，呼籲民眾注意保暖。

中央氣象署針對17縣市發布低溫特報。（圖／翻攝畫面）

中央氣象署今（6）日下午4時許針對17縣市發布低溫特報，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至8日氣溫有機率將至10度以下，其中橙色燈號包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號包括新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣。

廣告 廣告

另消防署統計，自跨年夜12月31日至昨日共6天，全台「非創傷OHCA」（到院前心肺功能停止）救護案共181件，包括12月31日34件 、1日的26人、2日35人、3日29人、4日23人，昨天則是最高35人，消防署強調統計數據無法確認是否與天冷有直接關係，但仍提醒民眾須注意保暖。

消防署呼籲，民眾在禦寒使用電器應遵守「5不1沒有」原則，注意用電部超載、電線不綑綁、插頭不潮溼、插座不用時不插、電器旁不放可燃物；另切勿使用沒有安全標章電器設備，若電器出現塑膠燒臭味或不正常運轉也應立即停止使用，以免發生火災。

延伸閱讀

彰化恐怖車禍！ 「女噴飛掛樹上」搶救不治

強烈大陸冷氣團襲台5天！ 全台146人非創傷性OHCA

北宜公路騎士疑逆向對撞轎車 機車破碎解體人命危