17縣市防10度以下低溫 西半部留意日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北8日電）氣象署表示，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，發布17縣市低溫特報，今晚至明晨防10度以下低溫；明天白天起至12日，冷空氣稍減弱，但夜晚及清晨仍冷，西半部要留意日夜溫差大。

中央氣象署更新低溫特報，今天下午至明天晚間受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今天傍晚至明天清晨，新北市及宜蘭縣須留意持續攝氏10度左右或以下低溫，其餘局部地區亦有10度以下氣溫發生機率。

低溫橙色燈號地區為新北市、宜蘭縣，防範持續10度左右或以下氣溫；低溫黃燈地區為基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣，防局部10度以下低溫。

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，今晚至明晨仍然偏冷，各地低溫約9至14度；明天白天至10日白天冷空氣稍減弱，氣溫稍回升。高溫部分，北部約19度、中南部約22至25度，西半部要留意日夜溫差大。

蔡伊其指出，10日晚間有另一波大陸冷氣團南下，持續影響至12日清晨，各地低溫約11至14度；白天高溫部分，北部稍微下降至16、17度，中南部變化不大。

蔡伊其提醒，12日白天起冷氣團減弱，然而一直到15日的夜晚、清晨，仍有輻射冷卻影響，氣溫偏低，要留意日夜溫差。

此外，蔡伊其說，未來1週水氣偏少，明天花東、恆春半島零星短暫雨；10日至12日清晨基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；12日白天起各地大致多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

蔡伊其提到，目前觀察16日可能會有下一波北方系統南下，後續強度需要再觀察。而明天白天高山氣溫仍低，若中高層有水氣移入，不排除有機會降雪，但「可遇不可求」。（編輯：吳素柔）1150108