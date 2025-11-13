17至21歲男性血從哪裡來？55歲中國網紅「每月百萬人民幣」抗老療程曝光

近期中國明星李連杰等「換血回春」討論，虞美人稱每月斥資百萬元人民幣施作，以17至21歲男性血液萃取物為原料，並強調技術合法。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國男星于朦朧墜樓後，各種獻祭與器官買賣陰謀論延燒，近期又因李連杰、洪金寶狀態好轉，引爆「以血返老還童」傳言。網紅虞美人出面表示，她每月花150萬至200萬元人民幣進行「換血」療程，原料取自17至21歲男性血液萃取的微囊泡與年輕蛋白，並強調該技術具合法專利，主要使用者多為歐洲富豪。

虞美人強調，外界口中「換血返老還童」的說法並不精確，真正的技術是從年輕男性血液中提煉出有效成分。她提到，每位捐血者能提供的份量極少，因此必須累積大量的原料才能供一人使用。她還說，該項技術原本源自奧地利，屬於合法專利，相關血液製品由一家上市公司生產，她本人也投資取得了這間藥廠的資源，得以長期採用這類抗老配方。

針對外界對於血液來源的種種揣測與疑慮，虞美人多次聲明自己並未違法，亦未涉及道德爭議。她表示，該產品在醫療上原先用於輸血，並非外界想像的「抽血獻祭」，且採用的血液皆來自18歲以上、合法捐血者，「不是搶奪、不是抽乾他人的血」。

即便她再三澄清採用合法管道，但因其自曝每月施作一次、費用高達百萬人民幣的說法，再度引發新一波質疑聲浪。許多網友直言，既然需要極大量18至21歲男性血液才能提煉出足夠原料，「那這些血到底從哪裡來？」有人擔心若市場需求龐大，是否會衍生出不透明的血液供應來源，甚至留言質疑：「這供應量聽起來不太合理」、「一般人捐血能提供這麼多嗎？」許多人也呼籲相關單位應公開說明供血與提煉流程，避免引發更多猜測。

