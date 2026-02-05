17項政院關注物價 飆23月新高

主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69％，不僅創近5年新低，也連續9個月低於2％通膨警戒線。（本報資料照片）

主計總處5日公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69％，不僅創近5年新低，也連續9個月低於2％通膨警戒線；主計總處分析，主要是去年1月適逢農曆春節，比較基期高，加上天候穩定，蔬菜、水果都下跌等所致；不過，行政院關注的17項重要民生物資漲幅卻達3.12％，漲幅創近23個月新高水準。

1月CPI創5年新低，17項重要民生物資卻從上月2.57％跳升至3.12％；主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，雞蛋漲18.31％最多，豬肉續漲7.41％次之，麵包、雞肉也分別上漲3.43％、2.33％所致；曹志弘分析，雞蛋去年同期價格大跌，比較基期低，加上近來天候影響，產蛋率下滑導致價格上揚，而豬肉上漲則受飼料成本影響，漲幅已有收斂。

曹志弘說明，若排除去年農曆年節因素干擾，1月CPI仍低於1.5％，整體物價「持續平穩」；不過，今年農曆春節落在2月中旬，曹志弘表示，春節住宿、餐飲、交通費用等服務類品項會調漲，加上饋贈禮金等，2月CPI漲幅將明顯回升，可能落在2％左右。

除雞蛋、豬肉價漲，368個查價項目漲幅最大的前三名分別為番石榴、金飾及珠寶、小黃瓜，漲幅分別逾52％、47％與31％；與上班族生活息息相關的外食費續漲3.08％，連續15個月大於3％水準。

9天春節連假即將來臨，行政院長卓榮泰5日表示，農業部參考往年數據及近期市場供需情形，無論是蔬果、肉類或漁貨方面，節前供應量均較平日增加7％至31％，應節花卉更較平日大幅增量至140％左右，他要求農業部協調各大產銷系統，調派貨源，確保蔬果、肉類、漁貨及花卉供貨充裕。

另經濟部已宣布春節期間汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月不漲價，中油直營站洗車亦維持原價；台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價維持不變。此外，交通部為維持國道主線流暢，2月17日至22日每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費。