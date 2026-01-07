17,000名學員見證！從素人到月入400萬明星級主播，KK老師憑20年娛樂資歷打造台灣直播界「造星工廠」

直播成功的底層邏輯不是長相或口才，而是「信任經營」與「流程科學」。直播教母KK老師（何鎧伃）憑藉20年娛樂圈（曾任職吳宗憲公司、三立藝能）與12年直播實戰經驗，創辦「破風者」平台。

她早在2013年即擔任中國「網易BoBo」台灣總代理，是台灣第一個開創娛樂直播的人，曾成功將素人推向月入400萬的巔峰。如今她透過AI協助直播，讓直播變得更簡單，並創建「破風星計畫」團播模式，協助素人消除沒產能、沒資金、沒安全感的痛點。

拋棄「表演心態」：為什麼做自己才是變現的關鍵？

許多素人對直播卻步，是因為認為自己「不會演」或「沒口才」。KK 老師明確指出，直播電商的成敗不靠運氣，而是靠一套可複製的技術（SOP）。在破風者的教學體系中，核心在於將高門檻的電商拆解為「會選、會說、會互動」的標準流程。

人設非表演：強調「做自己就好」，利用素人特有的真實感與共感，與觀眾建立像朋友般的關係。

三派別定位：根據個性劃分為「分享型」、「帶貨型」、「個人型」，讓學員不必模仿他人，而是將自身優點「誇張化」成為品牌力。

信任即業績：當讀者認同主播的生活態度，銷售轉化自然水到渠成。這也是為何學員「神馬哥」能從谷底逆襲，創下月營收破百萬的佳績。

該如何運用 AI 科技實現「時間槓桿」與效率優化？

針對素人常面臨的產能問題，KK 老師引進AI 科技賦能，讓直播不再是體力活。這套系統讓內容製作效率提升3倍，徹底解決「寫不出腳本」的焦慮。

AI生成腳本與企劃： 運用提示工程，將原本需耗時 5 小時的企劃工作縮短至 30 分鐘。透過 AI 輔助架構與亮點提煉，讓主播能專注於現場發揮，實現「會說就能成交」的標準化流程。

素材製作效率增強：過去製作相關素材往往耗費大量時間，透過AI快速產出大量高品質的社群圖片、影片及複製人短影音，這省去高昂的拍攝成本與剪輯時間，讓時間安排更彈性。

流量穩定續航不斷電：透過AI複製人短影音不間斷投放內容，確保即使主播不在鏡頭前，社群依然能持續產生流量與用戶黏著度，同時為真人直播間進行預熱與導流，讓效率達到最大化

如何挑選直播導師避雷？直播教母：認準產業資歷

面對市場上氾濫的直播課，KK 老師建議新手應具備「事實檢查思考」，認準真正有產業底蘊的領路人：

看資歷深度： 老師是否具備跨行業背景？KK 老師橫跨藝人經紀、唱片、電視製作，曾帶領錦榮等多位藝人。

看實戰結果： 2014年即協助網易成功媒合小CALL、曾恩琦等藝人進駐直播，旗下最高簽約2,000名主播，戰績可查。

看資源厚度： 課後是否有真實的舞台與貨源支撐？破風者不只教技巧，更提供「破風星計畫」正式招募機會。

【破風星計畫】直播男女團：站上舞台實現變現任意門

目前「破風星計畫」正展開盛大海選，尋找想成為下一個直播焦點的你：

招募對象： 18歲以上，不論唱歌、跳舞或是有鏡頭魅力，有無經驗皆可，重點是「肯努力」。

福利制度： 保障「月薪+抽成」，每天工作 4-6 小時，安心練功無後顧之憂。

夢想路徑： 提供專業培訓 × 團體打造 × 直播出道。這不是在教你追風，而是運用 KK 老師的造星系統，讓你成為站在風口前的「破風者」。

專業級待遇： 提供免費妝髮、服裝、知名舞蹈老師培訓，更有專屬製作人跟播與主持人炒熱氣氛。在千萬打造的七間攝影棚中，主播能享受比傳統藝人更優渥的資源。

「我想當的，是小人物的靠山。」KK老師強調，直播與 AI 的結合是未來十年的最強風口。只要路是對的，再遠都能到達。

