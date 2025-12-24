17：47卑南規模6.1地震 台東市區災情曝光

即時中心／徐子為報導



中央氣象署表示，今（24）日17時47分5.6秒，臺灣東南部發生有感地震。震央位於臺東縣卑南鄉，地震位置在北緯22.85度、東經121.15度，距離臺東縣政府北方約10.1公里，地震深度為11.9公里，芮氏規模6.1。位於市區的台東縣農漁產物館，部分商品禁不起劇烈晃動掉落，員工坦言，台東很久沒有發生如此大的地震。





位於台東市鐵花新聚落旁的台東縣農漁產物館，部分玻璃瓶裝酒、醋禁不住劇烈搖晃掉落。員工表示，當時店內顧客雖然嚇壞，但沒有驚慌，待震後還協助清理。

員工表示，台東很久沒有發生如此大的地震，還好多數玻璃產品是放置於木櫃，不易滑落，放置於玻璃櫃的則掉落不少，但整體而言損失不大。

