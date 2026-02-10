17.52億改建！池上大橋「半半施工」 北上通車、南向封閉

公路單位斥資約新台幣17.52億元辦理池上大橋改建工程，北上線新橋已於115年1月25日完工並開放通行。台東縣警察局關山分局提醒用路人，施工期間速限由每小時60公里降為30公里，呼籲駕駛人減速慢行，共同維護行車安全。

池上大橋橫跨卑南溪，串聯池上鄉與關山鎮，是台9線花東縱谷重要交通動脈。由於舊橋於1986年至1994年間陸續完工，長期受河川沖刷影響，基礎出現裸露情形，耐震與抗洪能力已不符現行規範，公路單位因此進行全面改建。

關山分局交通組組長張珈源指出，改建期間因施工影響導致車道縮減，台9線池上大橋路段已依工程規劃調整速限，並設置相關警示標誌及減速設施。「行經該路段時，務必遵守現場標誌、標線及交通人員指揮，提前減速、保持安全距離，切勿搶快或任意變換車道，以降低交通事故風險。」

張珈源特別提醒大型車輛、農機具及遊覽車駕駛，通行該路段時應注意會車空間與車道變化，必要時禮讓對向來車，共同維護施工期間交通順暢與行車安全。

改建工程採「半半施工」方式進行，目前北上線新橋完工開放後，隨即封閉南下線舊橋進行拆除與重建作業。施工期間，所有車流統一切換至新完工的北上線橋面，維持雙向各1車道通行，整體工程預計於116年第一季全面完工。

新建橋梁不僅橋面拓寬、跨距增加，有效提升抗洪能力，亦採雙向分離設計，強化行車安全。同時橋上視野開闊，可遠眺新武呂溪橋、俯瞰伯朗大道及金城武樹，兼顧交通機能與景觀價值，打造兼具安全性與觀光特色的花東縱谷景觀大道。

另配合「115年加強重要節日安全維護工作」即將啟動，關山分局表示，警方將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強重要幹道交通疏導、事故即時處理及酒駕取締，並提供返鄉及旅遊民眾即時路況資訊、交通諮詢及必要協助等服務，呼籲民眾行前多留意路況資訊，配合警方交通管制措施，平安出門、快樂過節。

