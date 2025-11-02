17.8匹水冷怪獸來了！PGO TIG DCline直接幫你改到好

記者鍾釗榛／綜合報導

PGO TIG DCline機車。（圖／PGO提供）

PGO摩特動力推出全新旗艦「TIG DCline」，主打T-Technology科技、I-Intelligent智能、G-Genius天賦三大核心，簡直是地表最聰明又最猛的速克達。搭載Vortex二代水冷引擎，最大馬力達17.8匹，馬力重量比更達7.58 PWR，實力穩壓同級。短軸距高剛性車架與45度傾角設定，讓彎道攻勢又快又穩，不論通勤還是跑山都超有感。

搭載Vortex二代水冷引擎，最大馬力達17.8匹。（圖／PGO提供）

智慧再升級

TIG DCline不只是快，還很聰明。全車搭載5吋TFT智慧儀表，支援APP連線，可自訂個人化設定、防盜鎖定、加速測試等功能。加上Bosch ECU + ABS + TCS三合一安全輔助系統，並支援雙模式切換，讓你想衝就衝，想穩就穩，在速度與安全間完美平衡。

PGO TIG DCline使用Bosch ECU + ABS + TCS三合一安全輔助系統。（圖／PGO提供）

原廠就滿配

玩家最懂！TIG DCline一出廠就自帶神級配備，包括精品掛瓶全可調前叉與後避震，多段可調讓你因地制宜，輕鬆對應各種路況。PGO更在外觀下足功夫，融入重機跑格線條，肌肉感十足，帥氣度直接爆表。

TIG DCline一出廠就自帶神級配備。（圖／PGO提供）

標配精品掛瓶全可調前叉與後避震。（圖／PGO提供）

操控樂趣滿點

短軸距設計搭配輕量化車架，讓TIG DCline在都會穿梭更靈活、過彎更穩定。每次油門轉下去，都能感受到引擎的細膩輸出與穩定推力，讓人一試就上癮。

打造性能與安全的完美平衡

PGO始終堅持「性能×操控×安全×樂趣」的品牌理念。TIG DCline的誕生，不僅再次定義性能旗艦的標準，也證明PGO在機車工藝上的不妥協，讓熱血與安全共存於每一次騎乘。

