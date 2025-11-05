170公斤陸猛男擁「8塊腹肌」 手握亞洲紀錄網封「當代許褚」

一名來自大陸遼寧大連的「00後」健身男徐明杰近日因驚人身材走紅。身高185公分、體重高達170公斤的他竟擁有清晰可見的8塊腹肌，被網友譽為「當代許褚」。

徐明杰在網上秀出8塊腹肌的驚人身材。（圖／翻攝抖音@七BOSS）

綜合陸媒報導，徐明杰第一次走進健身房是在2020年，當時17歲的他體重高達125公斤，當時主要是為了減重。然而，在接觸健力後，他發現自己更喜歡力量訓練，「減不減肥已經無所謂了」。

在教練的建議下，他果斷放棄「一味變瘦」目標，改以舉重與力量訓練為主，體重直線上升至170公斤，但肌肉線條卻更加明顯。他也表示，開始健身後一直沒生過病。

經過系統性訓練，徐明杰的實力迅速提升。2023年12月，他參加馬來西亞IPF亞錦賽，以三項855公斤的總成績打破青年組120公斤+級別的亞洲紀錄（825公斤），其中深蹲單項335公斤也打破亞洲紀錄。

徐明 杰 在健身房穿古代盔甲的影片暴紅。（圖／翻攝微博）

讓人驚訝的是，徐明杰在體脂率超過15%情況下仍擁有8塊腹肌，打破了「高體脂沒有腹肌」的傳統觀念。對於有聲音質疑他是靠「吃藥」，徐明杰強調，均為自然增肌未曾依賴藥物，且參加國家級比賽還必須通過嚴格的藥檢。

徐明杰說，參加力量舉比賽對他而言是一個很純粹、理想的事情，「我們沒辦法靠比賽賺錢，大多數人都有副業」。他現在經營著約有60萬粉絲的短影音帳號「七BOSS」，也有自己的健身房，這些都成為他追求夢想的支持。

