170周年的青山王祭 副爐主壇首見回歸傳統文化創新

170周年的青山王祭副爐主壇居然跟寶島神很大有著密切關係!?

熱鬧非凡的青山王祭裡。聽說值東副爐主壇裡有著重量級人物出現???將最創新的信徒文化季搬到萬華，集聚三金：金曲、金鐘、金馬的創作者，讓整個副爐主壇星光熠熠。

（信徒文化季表演現場／寶島神很大提供）

更甚至從北到南全台灣邀請了各大宮廟一起聯合贊境，讓整個剝皮寮歷史街區呈現出全台宮廟大集結的盛況。

（北港朝天宮聖駕蒞臨副爐主暨頭家聯合紅壇／寶島神很大提供）

不只如此，在神之宴裡更是得獎無數五星主廚的殿堂!!!!得獎無數的五星主廚台灣國際年輕廚師協會參與艋舺青山宮170週年青山王祭，推出一場融合信仰與料理的「創意神之宴」。透過「神之宴」等跨界展演，呈現台灣如何以料理語言對話世界，展現文化厚度與創意能量。

（台灣國際年輕廚師協會準備「神之宴」料理佳餚／寶島神很大提供）

到底是什麼樣的神之宴???台灣國際年輕廚師協會又帶來了什麼樣厲害的創意料理??全都在1/28(三) 晚間10:15三立台灣台29頻道的【寶島神很大】，絕對不能錯過!!!!

