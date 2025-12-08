1700件詐騙黑紀錄拒改善！「小紅書」全台連不上 數發部公開「斷網」技術

小紅書犯詐騙與資安兩大天條，政府啟動DNS技術斷網，全台強制封鎖一年。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 「小紅書」真的連不上了。然這不是系統當機，而是該平台被已被封殺。因該平台兩年內捲入逾1700件詐騙案，且15項資安檢測通通不及格，加上對我國政府改善要求置若罔聞，政府決定祭出「斷網」重罰，實施為期一年的技術封鎖，切斷所有連線。

警方調查發現，小紅書已變成詐騙集團的犯罪天堂。短短兩年，相關詐騙案就累積超過1700件，受害規模持續擴大。更嚴重的是，在國安與資安審查中，該平台15個項目全部不合格。面對官方多次要求強化反詐機制、修補漏洞，業者始終冷處理、不配合調查，迫使執法單位必須依據《詐欺犯罪危害防制條例》採取強硬手段。

這項封鎖任務由內政部警政署刑事警察局發布行政命令，並交由財團法人台灣網路資訊中心TWNIC執行。依據法規第42條，針對這類被認定違法且危害重大公共利益的網站，TWNIC啟動了名為「DNS RPZ」的防護機制。這項技術直接作用於網路基礎建設層級，能精準識別並停止解析特定網域名稱，形同在網路上築起一道高牆，限制台灣IP進行接取。

數位發展部進一步解釋，DNS RPZ是用來執行主管機關裁定的強力工具，專門對付那些危害公共安全又拒不改善的網域。這次針對小紅書實施長達一年的封鎖，正是因為其帶來的詐騙風險已高到無法忽視，加上營運方對於法規視若無睹，最終導致被強制切斷連線的下場。

