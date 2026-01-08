1700萬戶拒升級5G 4G已夠用連3年居首

國內電信5G服務商轉多年，國人對升級的態度仍顯得保守。根據國家通訊傳播委員會(NCC)公布的2025年通訊市場調查，在各項不升級5G的原因中，「4G服務已足夠滿足需求」以74%的比重連續3年居冠，明顯高於「5G資費較4G高」的48.5%，顯示多數用戶認為現行4G網路已能因應日常使用情境，升級動力有限。

國內5G用戶數雖持續增加，但4G用戶基礎仍相當穩固，統計發現，截至去(2025)年11月底，全台5G用戶數成長至1,163萬戶，但4G用戶仍有1,679萬戶，行動通訊市場仍處於4G與5G並行階段，世代轉換速度未如預期快速。

NCC指出，民眾拒絕升級5G的兩大原因，在2025年更加集中，不僅「4G已夠用」的認知擴大，覺得5G資費偏高的比例也攀升，兩者占比皆創下近3年新高，反映出即便電信業者繼續投入5G建設並強化行銷溝通，仍未能有效改變多數用戶的實際感受。

調查同時顯示，在追劇、即時通訊、社群瀏覽與線上購物等常見使用情境下，多數用戶對4G與5G之間的體感差異有限。即使過往深受歡迎的4G不限速吃到飽方案陸續退場，仍有不少民眾選擇維持既有資費結構，而非主動升級至5G方案。

至於已升級5G的用戶，轉換動機同樣耐人尋味。NCC發現，去年有高達70.7%的5G使用者，因為換約或購機搭配優惠而升級，僅23.8%是因不滿意4G網速而主動轉換，可見目前5G用戶成長，高度仰賴合約與購機誘因推動。另外，16歲以上民眾對5G的接受度提升至38.7%，比3年前高，但仍有約6成續用4G。

在電信業者表現方面，中華電信5G用戶數達454萬戶，居市場之冠；遠傳電信與台灣大哥大分別為358萬戶與351萬戶，差距不大。NCC分析，業者在換約方案、補貼設計與行銷策略上的差異，仍是影響用戶是否升級的重要因素。

