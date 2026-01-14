171萬入手！萊爾富福袋「台積電股票」首位得主獎號出爐

近日台積電股價屢創新高，今（14）日股價更來到1710元。先前萊爾富超商福袋開賣，頭獎為台積電股票一張，引發大批民眾購買參加。今日萊爾富也在臉書粉專進行第一波抽獎直播，第一名「台積電股票」幸運得主的抽獎編號為「494204」，按照今日股價換算，相當於現賺171萬元。

萊爾富在官方臉書「萊爾富超商 Hi-Life」進行第一波抽獎直播，在大家最關注的台積電股票獎項，也抽出第一位幸運得主，抽獎編號為「494204」。官方指出，實際中獎股票價值將依辦理股票贈與轉帳前一日之台積電收盤價為準，且中獎名單將於1月15日公告於官方網站，中獎者須自行至活動官網下載「機會中獎回函」，並於1月29日前完成回函寄送及相關文件作業，以利後續辦理股票贈與轉帳事宜。

廣告 廣告

本次萊爾富馬年福袋除了要抽出5名「台積電股票」得主外，還將抽出輝達股票500股（2名）、iPhone 17（3名）、SWITCH 2遊戲主機（1名）、越捷航空台灣越南雙人來回機票等獎項。萊爾富指出，隨著農曆春節腳步逼近，年前「小金額、拚大獎」的購買熱潮持續升溫，目前整體春節福袋銷量已接近八成，仍有約六成獎項尚未抽出。

除了股票外，福袋內還有多項大獎。圖／萊爾富提供

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

抽休旅車、輝達股票！三大超商福袋開賣PK 「小撇步優惠」拚買氣

總統府馬年「七喜春來」春聯、紅包袋公開！ 民眾領取時間地點曝

萊爾富開出「千萬、百萬」發票！ 只花62元就中1000萬 幸運門市曝光