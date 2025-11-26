「173叫車」惡狼運將爬後座性侵、強拍裸照 反控女乘客「想抵車資」…遭重判8年

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

新北市一名「173叫車」APP的司機林德榮，去年5月接載女乘客時，竟趁駕駛之便將車開往環河南路河堤旁，性侵女乘客得逞，還強行拍下裸照。法院審理後認定他藉職務接觸乘客、利用密閉車廂製造孤立情境，加上犯後矢口否認、反控女方詐欺，本月依加重強制性交等罪判處8年徒刑，仍可上訴。

判決指出，案發當天下午，林男透過叫車平台接到女乘客「小花」（化名），本應依照路線將她載返住處。行程途中，他卻突然評論小花的胸型「很不錯」，並談起個人性經驗，甚至自言自語「要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方」。語氣異常讓小花立即提高警覺，只能用簡短回應「好...謝謝」帶過惹人不適的話題。

林男後來以「想看看小花胸口刺青」為由停車，下秒便從前座爬上後座，掀起小花衣物拍照，接著進一步脫去她的裙子與內著，性侵得逞。小花因身處偏、車內密閉、擔心激怒加害人引發生命危險，只能用委婉語氣哀求他停止：「你不要這樣」、「我媽媽在煮飯等我回家」、「這樣我很為難」、「我需要盡快回家」但林男完全不理會，還稱照片只會留在自己手機。

犯案後，林男見小花驚恐無措，便突然收手，說了「不為難你了」後，返回駕駛座並將人送回住處。抵達後他表示「不用付款了」，還想索取女方聯絡方式遭拒。

林男在法庭上辯稱，小花因不願付車資才誣指他性侵。然而法官指出，雙方原本互不相識，彼此並無金錢或衝突糾紛；而林男當時也未要求小花付款，女方更不可能為了區區300多元自冒刑責，走進冗長司法程序。

新北地院綜合女方供述、時間軸、通報過程及相關證據，確認林男利用計程車密閉環境使乘客陷入求助不易的狀態，又強拍私密影像，嚴重侵犯被害人身體自主權與性隱私，對小花造成深刻創傷。另外，林男案發後不僅毫無悔意，還反向提出詐欺告訴，亦未和解或賠償，情節重大，因此依加重強制性交罪重判8年。

