「173叫車」狼駕駛！女乘客喊「這樣不好」仍被鎖後座侵犯拍裸照

173叫車透過APP叫車。讀者提供



「173叫車」駕駛是狼司機！新北市司機林德榮透過APP「173叫車」載到一名女乘客，卻未直接駛至目的地，反倒把女乘客載至新北市三重區環河南路河堤旁，鎖住車門，以看女乘客身體的刺青，人爬到後座侵犯女乘客，且強拍裸照。新北地院審理，判林德榮妨害性自主有期徒刑8年。

妨害性自主案發生在去（2024）年5月22日下午15時24分，林男透過173叫車APP系統載到被害女子，女方是要回家，林男卻將人載至河堤旁。

將車門鎖住後，林男從駕駛座挪至後座，誆稱要看女乘客身體的刺青，被害女乘客驚恐不已，不知如何應變，也不敢強烈反抗，不斷強調「這樣不好」、「這樣我很為難」、「我要趕快回家」等語表達拒絕之意。林男違反女乘客的意願，侵犯女乘客得逞且強拍數張裸照。

林男否認不法，辯稱自己沒有強制脫去女乘客的衣物，都是經過女乘客同意，才與女乘客有身體接觸，並拍照，甚至扯謊說，女乘客是要藉此抵付車資。

被害女乘客指證歷歷，表示上車後，林男途中突然說覺得她的胸型很不錯，她很困惑地說「好...謝謝」，林男還跟她提到他的性經驗，她就起戒心，不想要再聊更深入，嘗試比較冷漠。

不過，因為她胸口有刺青，當天穿前開扣衣服，林男說想要看圖案，她說手機有圖片，但林男說想要她解開扣子、拍圖案，她解開一顆扣子露出月亮圖案，之後林男侵犯她。

「173叫車」是指透過「173一起省叫車App」叫計程車，該平台特色是提供多樣的計程車叫車優惠，例如7折、8折、85折、9折等，並以「搭得越遠省越多」為訴求。

三重警分局提醒，若不幸遭遇性侵害，請立即撥打 110 報案，並保留證據、不清洗身體，儘速就醫；後續可再撥打 113 保護專線，由社工或員警提供協助與陪同。警方及社福機構將全力提供關懷與協助。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

