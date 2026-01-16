175萬人朝聖仍大賠錢？日本會動的實體大鋼彈幕後公司破產，負債達32.6億日圓

曾讓全球鋼彈迷朝聖的「會動的實體大鋼彈」，其背後營運單位如今正式走入歷史！根據東京商工調查資料指出，負責營運 「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」 的公司 Evolving G，已遭東京地方法院裁定啟動特別清算程序，他們的負債總額高達約 32.6 億日圓。

Yokohama, Japan - December 1. 2023 The moving RX-78-2 Gundam in the deck that located at Gundam factory at Yamashita pier, Yokohama, Japan

「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」於 2024 年 3 月底正式閉園，象徵橫濱山下碼頭那尊能實際行走、轉動的實體大鋼彈完成歷史任務，儘管展期期間吸引了超過 175 萬人次到訪，成為鋼彈系列史上最具代表性的實體企劃之一，但營運面長期處於虧損狀態，最終累積成嚴重負債。Evolving G 在處理完後續事務後，於 2025 年 2 月股東會正式決議解散，並進入法律清算程序。

Evolving G 成立於 2019 年 3 月，專為該企劃設立，並於 2020 年 12 月 正式對外開放 GUNDAM FACTORY YOKOHAMA，原本僅規劃展出一年，但因疫情影響與人氣持續高漲，展期數度延長，期間穿插維修休館，最終營運時間長達 3 年 3 個月。這尊可實際起立、行走並進行多段動作演出的 RX-78F00，對鋼彈粉絲而言，早已不只是展示品，而是象徵「鋼彈從動畫走進現實」的重要里程碑。

對不少粉絲來說，這次清算消息多少帶著唏噓意味。一方面，GUNDAM FACTORY YOKOHAMA 無疑是成功的文化與粉絲企劃；另一方面，高昂的維護、人力與場地成本，也再次顯示「實體大鋼彈級別」的企劃，在商業層面極其艱難，隨著營運公司正式退場，這段屬於鋼彈迷的夢幻篇章，也確定畫下句點。