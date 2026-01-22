176萬人大紅包來了！國民年金門檻放寬 老年年金每月調升5000元

行政院今天（22日）通過「國民年金法」部分條文修正草案，方案包含老年年金基本保證每月調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元，新增CPI成長率達3％隨即調整的配套，同時放寬排富標準等3大重點，預估政府一年所需經費約860億元，今年度將以追加預算支應，逾176萬民眾受惠。

政院今天（22日）通過「國民年金法」部分條文修正草案。（圖取自行政院YT）

行政院長卓榮泰表示，國民年金制度自97年開辦以來，已補足我國社會安全保險制度，讓未能參加軍公教保險、勞保及農保之國民經濟安全，受到基本保障；本次衛福部檢討修正「國民年金法」，可回應物價指數、經濟成長及民眾生活需求，包括調高基本保障額度、強化連動「消費者物價指數」（CPI）調整機制及鬆綁排富門檻，同時刪除強制配偶代繳保費及處罰規定，希望讓弱勢族群能實質分享經濟成長果實，並強化社會保障功能。

廣告 廣告

國保升級3大亮點。（圖/行政院提供）

卓榮泰說明，行政院依照顧國民生活、保護弱勢生計及兼顧國家財政三項原則，已檢討老農津貼及國民年金，提出修法；後續也將在此原則下，檢視連動的各類福利津貼與補助，以建構更完整的福利制度。另本次國民年金修法後，所調高之發放額度部分，倘若自今（115）年起實施，所需經費需俟今年度中央政府總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列。因此，他也再次籲請立法院，考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算案審議並給予支持，以落實政府對參加國保在內所有國人的照顧。

老年年金基本保證每月調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元。（圖/行政院提供）

卓榮泰強調，本次修法攸關領取國保給付民眾基本的經濟安全與生活保障，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

延伸閱讀

新北幼兒園劣師4天虐童50次 家屬痛批「把幼童當沙包」

話到嘴邊卻說不出來？「突觸疲勞」恐是失智症最早警訊

「這5種食物」千萬別放冰箱門！專家：恐吃進大量細菌