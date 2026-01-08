177人險喪命！阿拉斯加航空艙門突「爆裂」 機長怒求償3億

阿拉斯加航空一架班機，2024年在高空飛行途中，機門突然爆裂，導致機艙失壓，所幸機組員處理得宜，機上177人平安落地，事發後機長怒告波音推卸責任，把機長「替罪羊」，日前求償1千萬美元（約3.1億台幣）。

阿拉斯加航空，（圖／翻攝阿拉斯加航空官網）

綜合美媒報導，提告的阿拉斯加航空機長費雪（Capt. Brandon Fisher），於上月30日在美國奧勒岡州提起訴訟，指控波音在事故後「刻意製造假象」，將他塑造成事故的「代罪羔羊」。

這起事件源於2024年1月5日的阿拉斯加航空1282號班機事故，該架波音737 MAX 9客機自奧勒岡州波特蘭起飛後不久，機艙側邊一塊「艙門塞」（door plug）突然在空中脫落，導致機艙失壓，所幸機組員緊急應變，成功迫降，機上177人全數生還。

廣告 廣告

美國國家運輸安全委員會（NTSB）去年6月公布調查結果，認定事故主因為「波音與聯邦航空總署（FAA）的多重系統性失誤」。費雪在訴狀中指出，波音聲稱事故飛機「因非波音相關人員的不當維護或使用，而發生問題」，試圖否認責任。

費雪怒轟，「波音明知這些指控不屬實，卻仍一再使用將責任推給飛行員的慣用策略。」他並主張波音對他造成嚴重精神創傷，「對他的人生帶來的長期、毀滅性影響」。除了費雪之外，該航班的4名空服員也於去年8月分別對波音提告，指控在事故中遭受身心創傷。

延伸閱讀

則本昂大獲大聯盟合約報價！日、美球團搶人 最快本周末決定

MLB/女兒一句「很可愛」！岡本和真選擇藍鳥原因曝

MLB/岡本和真披上7號！藍鳥曬砲轟朗希影片 劍指道奇